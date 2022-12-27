Eredivisie ekibinden yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyunucun transfer işlemlerini tamamlamak için İngiltere'ye gideceği aktarıldı.

Cody Gakpo transferinde mutlu son! Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Manchester United'ın da peşinde olduğu Hollandalı yıldız için PSV ile el sıkıştı.

İngiliz basını oyuncunun 45 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğunu yazdı. Oyuncu 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan genel menajer Marcel Brands ücret konusunda detay vermezken, söz konusu bonservis bedelinin PSV için rekor niteliği taşıdığını ifade etti.