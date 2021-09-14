212 milyon TL'lik ikramiye o kente çıktı!

Geçen 13 Eylül'de gerçekleştirilen 110'uncu Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş, Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Emrah Onaç'ın sahibi olduğu bayiden oynandığı belirlendi.
"İKRAMİYE BAYİMİZE ÇIKMIŞTIR"
DHA'da yer alan habere göre Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden büyük ikramiyenin kuponunun oynandığı bayinin sahibi Emrah Onaç, iş yerinin önündeki led tabelasına 'Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır' yazdırdı. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.
"BİZ DE MİLYONERİ MERAK EDİYORUZ"
Onaç, ikramiyenin kendilerini çıkmış gibi sevindiklerini belirterek "Sayısal sürekli devrettiği için 'kimseye çıkmaz' diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı. Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, biz de milyoneri çok merak ediyoruz" diye konuştu.
"İHTİYAÇ SAHİBİ BİRİNE ÇIKMIŞTIR"
Aynı bayiden sürekli Sayısal Loto oynadığını belirten Nevzat Özkan, "Ben de bu bayiden sürekli Sayısal Loto oynuyorum. İhtiyaç sahibi birine çıkmıştır. İkramiyenin bu bayiden çıkması, karamsarlığı da ortadan kaldırdı. Bana çıkmasını çok isterdim ama çıkmadı. Oynamaya devam" dedi.
82 YILIN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ
Milli Piyango'dan yapılan açıklamada da, "Denizli'nin Pamukkale ilçesine isabet eden, kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" denildi.
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