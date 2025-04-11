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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31 milyon lira ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31 milyon lira ceza

        Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete uzlaşma sonucu 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:05
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        Üç kozmetik şirketine dev ceza
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        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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