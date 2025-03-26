Rekabet'ten Opet'e soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda kurulun, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Opet Petrolcülük AŞ'nin bayileriyle yaptığı anlaşmalar yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladığı bildirildi.

Yapılan ön araştırmada, Opet ile bayileri arasındaki sözleşmeler yürürlükteyken, bayilik faaliyetinin söz konusu olduğu arazi üzerinde şirket lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığına ve bu yolla bayi ile şirket arasındaki dikey ilişki zamanının 5 yılı aşacak şekilde kurgulandığı yönünde bulgular elde edildiğine işaret edilen açıklamada, "Akaryakıt bayilik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğünün süresine etki eden intifa ve kira sözleşmelerinin tamamı tek bir anlaşma olarak kabul edilmektedir. Bu sözleşmeler vasıtasıyla dağıtıcı ile bayi arasındaki dikey ilişki en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği'nden faydalanabilmektedir. Dağıtıcılar, bahse konu anlaşmalar aracılığıyla bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşma yapmaya zorlayamamaktadırlar." ifadesine yer verildi.

REKLAM advertisement1

Açıklamada, bu kapsamda kurulun, Opet'in dikey anlaşmalar yoluyla kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdiği aktarıldı. Öte yandan, kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.