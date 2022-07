Rehavet sürerse sonbaharda rekor tablo bekleniyor

“Bir ay kadar önce ‘pandemi bitti’ diyenlere 15 gün önce cevap vermiş ve aramızda dolaşan virüsü az test yaparak ya da hiç yapmayarak tespit etmek mümkün değil, epidemiyoloji ve virolojide böyle bir şey yoktur demiştim.” Bu sözler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı – Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın’a ait.

Aydın, günlük vaka sayısının 40 binin üzerini bulmasının bu mevsimde bekledikleri bir tablo olmadığını söylüyor ve devam ediyor; “ Bu artışı öngörmekle birlikte bu sayıları Eylül ayından önce beklemiyordum. Demek ki görmediğimiz derin dip dalgası tahmin ettiğimizden daha büyükmüş.

GÜZ DÖNEMİ BEKLENTİMİZ ERKEN GERÇEKLEŞTİ

Şu an karşı karşıya kaldığımız tablo yazlıkçıların büyük şehirlere dönüşlerinde gerçekleşmesini öngördüğümüz bir tabloydu. Covid-19 pandemisi özelinde Ankara ve çevre illerde geçtiğimiz eylül ayı ortasında büyük dalgayı yaşamıştık. Geçtiğimiz ekim ayında ise benzer tablo İstanbul’da görülmüştü. Bu yoğunluk genellikle Anadolu’dan İstanbul ve Ankara ile çevre illere dönüşlerde görülürken şu an yaz ortasında olmamıza karşın her zamankinden farklı bir manzara ile karşı karşıyayız.

TEDBİRLERDEN ÇOK HIZLI UZAKLAŞTIK

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Bu sonuç tedbirlerden çok hızlı uzaklaşmamız ve virüsün yayılma hızının yüksekliğiyle ilgili. Burada önemli olan, bu yüksek sayıların güz döneminde büyük şehirlere dönüşte daha yüksek rakamlara ulaşma olasılığı. Yaz bitiminde yazlıklardan dönüşler başladığında vaka sayısında geçtiğimiz yıllara göre artış hatta rekor bir yükseliş görebiliriz. Geçtiğimiz yıl güz döneminde günlük 400 - 450 bin civarı test yapılıyorken bunun 100-130 bin kadarı pozitif çıkıyordu. Şu anki testlerdeki pozitiflik oranı o dönemden daha yüksek.

HATIRLATMA DOZUNU İHMAL ETMEYİN

“Covid-19 aşılar ve geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı olarak daha hafif geçiriliyor” diyen Prof. Dr. Kemalettin Aydın devam ediyor; “Bilimsel veriler aşılıysanız veya geçirilmiş enfeksiyona bağlı olarak savunma hücreleriniz (antikor) varsa hastalığı hafif geçirdiğinizi gösteriyor. Böyle olunca hastane başvuruları ve yoğun bakım servislerine yatma oranınız çok daha düşük oluyor. 50 yaşın üzerindeyseniz, kronik hastalığınız varsa, bağışıklık yetmezliği sorunu yaşıyor, kanser tedavisi görüyorsanız maske kullanmayı ihmal etmemeniz ve 6 aylık hatırlatma dozu aşılarınızı mutlaka yaptırmanız gerekiyor.”

AŞI SAYISININ BAĞIŞIKLIKTA ÖNEMİ YOK

Prof. Dr. Kemalettin Aydın önemli bir noktaya daha dikkat çekerek, “Kaç aşı olduğunuzun yani aşı sayısının bağışıklıkta önemi yok. Son aşınızın üzerinden 6 aylık süre geçtiyse hatırlatma dozunuzu mutlaka yaptırmanız gerek. Sağlık Bakanlığı öncelikli grupları bilgilendirdiği için aşı hakkınızın çıkıp çıkmadığını sistemden kontrol edebilirsiniz” diyor.