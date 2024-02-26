Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada kapıştı! - Galatasaray Haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada kapıştı! - Galatasaray Haberleri

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Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezanın ardından X hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, TFF ve Fenerbahçe'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere verdi:

"Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!

FENERBAHÇE'DEN JET CEVAP!

Fenerbahçe Kulübü'nden Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma jet bir cevap geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" ifadesini kullandı.

Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler!



Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız! @GalatasaraySK https://t.co/8PDQLcbBV8 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2024