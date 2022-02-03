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Regaib Kandili nedir, niçin kutlanır ve bu gece ne oldu? Regaib Kandili'nin anlamı önemi ve fazileti: RAĞBET GECESİ!

Regaib Kandili nedir ve ne olmuştur? Regaip Kandili önemi, fazileti ve Regaib'in anlamı

REGAİB KANDİLİ | Mübarek üç ayların ilki olan Receb Ayı'nın ilk Cuma gecesi yani bugün Regaib Kandili olarak İslam Dünyası'nda kutlanıyor. Peki, Regaib Kandili neden kutlanıyor? Regaib Kandili'nin önemi ve fazileti nedir? Tüm emrak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

03.02.2022 - 08:59 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Regaib Kandili'nde ne oldu? Regaib Kandili fazileti ve önemi mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere üç ayların ilk olan Receb Ayı'nın ilk Cuma gecesi Regaib Kandili olarak İslam Dünyası'nda kutlanıyor. Peki, Regaib Kandili neden kutlanıyor? Regaib Kandili'nin önemi ve fazileti nedir?  İşte Regaib kelimesinin anlamı ve merak edilen soruların cevabı...

  • REGAİB KANDİLİ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

    İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

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  • REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının ikinci günü olan 3 Şubat Perşembe akşamı yani bu akşam Regaip Kandili idrak edilecek.

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  • REGAİP KANDİLİ’NİN ÖNEMİ, FAZİLETİ VE ANLAMI NEDİR?

    Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

    Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir.

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  • REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

    Regaib kandilinin, Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edilir.

    İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.

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