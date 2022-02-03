Regaib Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler

Regaip kandili ayetleri ve hadisleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı her yılın başlında Hicri Takvimi referans alarak o sene kutlanacak dini günlerin tarihini belirliyor. 2022 dini günler takvimine göre bu sene 3 Şubat gecesi Regaip kandili olarak kutlanıyor.

Mübarek Regaip kandilinde ibadet etmek ve birbiriyle selamlaşmak isteyen Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Muhammed'in hadislerinde Regaip kandilinin nerelerde geçtiğini merak ediyor. İslam kültürünün halim olduğu yerlerde Regaip kandili hadisleri ve ayetleri neler sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Regaib kandili ile ilgili hedisler ve ayetler