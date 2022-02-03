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Regaib Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler: Türkçe - Arapça Regaip Kandili hadisleri ve ayetleri neler?

Regaib Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler

Üç ayların ilki olan Recep ayının ikinci gecesi bu sene Regaip Kandili olarak kutlanıyor. Mübarek üç aylar İslam kültüründe oldukça önemli bir yere sahip. Üç aylar içinde kutlanan kandillerin ilki olan Regaip kandili ile ilgili ayetler ve hadisler Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Türkçe - Arapça Regaip Kandili hadisleri ve ayetleri neler?

03.02.2022 - 18:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Regaip kandili ayetleri ve hadisleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı her yılın başlında Hicri Takvimi referans alarak o sene kutlanacak dini günlerin tarihini belirliyor. 2022 dini günler takvimine göre bu sene 3 Şubat gecesi Regaip kandili olarak kutlanıyor. 

    Mübarek Regaip kandilinde ibadet etmek ve birbiriyle selamlaşmak isteyen Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Muhammed'in hadislerinde Regaip kandilinin nerelerde geçtiğini merak ediyor. İslam kültürünün halim olduğu yerlerde Regaip kandili hadisleri ve ayetleri neler sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Regaib kandili ile ilgili hedisler ve ayetler 

  • REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

    İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de Regaip kelimesi direkt olarak geçmiyor Regaip gelimesi Arapça Rağibe sözcüğünün çoğulu olarak biliniyor. 

    Regaib gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde -gün belirtilmeden- oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Mâide 5/2, 97; Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 55; İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber’in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis âlimlerince belirtilmiştir.

  • Recep ayına ilişkin Kuran'da geçen ayetlerin birinde "Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36)" denilmiştir. 

    Aynı zamanda Hz. Muhammed'in (S.A.V) Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ayın Receb ayı olduğu söyleniyor. 

    ″Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Cuma gecesi, Regaib gecesi, Berat gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi.″ (Beyhakî, Şu’ab’ul-Îman, Hadis No: 3558)

  • “Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.” (bk. el-Hallal, Fadailu Şehri Receb-Daru İbn Hazm, 1416/1996-/ s.62; Kenzu’l-Ummal, h. no: 24261)

    "Muhakkak zaman, Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye’l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

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