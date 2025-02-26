Refika Birgül'den 'Türk Mutfağı Teknikleri' kitabı

Türk mutfağının formülünü veren, farklı tekniklerin temelini öykü ve anekdotlarla aktaran, Refika Birgül ve Burak Arpak imzalı Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1 kitabı raflarda yerini aldı.

REKLAM advertisement1

Maximum desteği ile hazırlanan ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kitabın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, kurulduğu günden bu yana bankacılık faaliyetlerini ekonomiye ve toplumsal yaşama katkıda bulunmak önceliğiyle yürüten İş Bankası’nın kültürel mirasın geleceğe aktarılmasına yönelik çalışmaları desteklediğini vurguladı. Lüle, Türk yemek kültürünün, dünyadaki herkese kolaylıkla ulaşabilecek potansiyeli olduğunu ve bu toprakların çeşitliliğini, vericiliğini, bereketini, misafirperverliğini, aslen temel değerlerini en güzel anlatan konular arasında yer aldığını söyledi.

REKLAM

(Soldan sağa) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ertuğrul Senem, Refika Birgül, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle

Lüle, “Ülkemizin konumu, tarihi ve iklimi sayesinde çok zengin ve çok renkli bir mutfak kültürümüz var. Anadolu’nun bereketli toprakları, medeniyetlerin birikimi ve dört mevsimin sunduğu eşsiz lezzetler, Türk mutfağını dünyanın en özgün ve çeşitli mutfaklarından biri haline getiriyor. Türk mutfağının tekniklerini kapsamlı olarak ele alan ve mutfağımızın dünya mutfakları arasındaki yerini sağlamlaştıracağına inandığımız Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1 kitabını Maximum ile desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Soğan Dolması

Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide Yekta Kopan’ın sorularını yanıtlayan Refika Birgül ise, şunları söyledi: “Ben ve ekibim Türk mutfağının dünyada hak ettiği yere gelebilmesi için önce özünün doğru anlaşılması ve anlatılabilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Bunu birinin yapması gerekiyordu, biz de kendimize görev edindik. Bunu bir temel inşası gibi düşünebilirsiniz. Yıldızlı şeflerin de yemek yapmaya yeni başlayan birinin de içine daldığında okuyup hayatına ve yemeğine çok şey katabileceğine inanıyoruz. Yemek masası herkesi etrafında toplayabilen bir yer. Kültürümüzü, gönlümüzü ve zenginliklerimizi kendimize ve dünyaya anlatmak için yemekten iyi bir yöntem düşünemiyorum. Bu kitaba verdiğimiz emek çok büyük. Ancak bundan sonrasında onu eline alan, hakkında yazan herkesin katkısına ve emeğine ihtiyacı var ki bu topraklar için arzu edilen katkıyı sağlayabilsin.”

REKLAM Kayseri Tiriti Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1 Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1, Türk mutfağını tarif veya tarih üzerinden değil, ilk kez teknikler üzerinden ele alarak, yemek yapmanın temel prensiplerini ve yöntemlerini detaylı şekilde açıklıyor. Refika Birgül, Türkiye’de yemeği kültürel mirasa dönüştüren bir değer olarak konumlandırdığı kitapta mutfağımızın evrenselliğini anlatılabilir ve erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Türk mutfağına özgü kesim teknikleri ve terminolojiden (jülyen, masedon yerine kibrit çöpü, tavla zarı, elma dilimi gibi) bu topraklara özgü ama evrensel olarak anlaşılabilir bir mutfak dili oluşturuyor. Bugüne kadar verilmiş milyonlarca köfte tarifi varken, tüm köfteleri köfte yapan özelliklerin anlatımını yapan, formülünü veren kitapta yine en sevilen ve aratılan tariflerin en iyi halleri mevcut. REKLAM Perde Pilavı Yemeklerin yapım aşamalarını fotoğraflarla gösteren, QR koduyla videolarına da erişilebilen Türk Mutfağı Teknikleri-1, doğru bıçak seçimi ve kullanımından hangi yemeğin nasıl bir tencerede pişirilmesi gerektiğine kadar pek çok bilgi içeriyor. Kitap bu özelliğiyle amatörler kadar aşçı adaylarının da faydalanacağı bir içeriğe sahip olma özelliğini taşıyor. Binlerce yemek denemesi, 15 bin fotoğraf... Refika’nın Mutfağı ekibinin 9 yıllık özenli ve yoğun emeğiyle tamamlanan kitap için kadim bilgiler toplandı, coğrafi detayları incelendi, ustaların birikimleri derlendi ve en iyi tarifler seçildi. Binlerce yemek denemesi yapılarak her tekniğin en iyi versiyonları ortaya çıkarıldı. Hazırlık aşamasında çekilen 15 bin fotoğraf arasından seçilen 1.500’e yakın fotoğraf da yemek yapmak isteyen herkese, mükemmel yemek pişirmesi için adım adım rehberlik ediyor. Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1, Türk mutfağındaki zengin teknik çeşitliliğini ve bu tekniklerle hazırlanan tarifleri gözler önüne seren bir başlangıç niteliği taşıyor. Türk mutfak kültürünün derinliği ile farklı yönlerinin, serinin yeni kitaplarıyla da kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması planlanıyor. Bez ciltli ve karton kapaklı olmak üzere iki farklı edisyon ile okurla buluşan Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1 kitabına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları internet sitesinden, yayınevinin Türkiye genelindeki kitabevlerinden ve seçkin kitapçılardan ulaşılabilir.