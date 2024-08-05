Red Bull SoundClash'te seyirci, beraberliğe karar verdi

Yıllar sonra tekrar düzenlenen bu benzersiz etkinlikte yer almaktan çok mutlu olduklarını belirten ikili Red Bull SoundClash'le ilgili; "Aylardır bugünü heyecanla bekliyorduk. İkimizde çok sıkı hazırlandık. Dinleyicilerimize unutamayacakları bir konser deneyimi yaşatmak için çok emek verdik. Bu gece de izleyenler de bizim kadar eğlenmişlerdir umarız" ifadelerinde bulundular.