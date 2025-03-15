Recep Uçar: Solskjaer'e teşekkür ederim

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, galibiyeti değerlendirdi.

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"SONUNA KADAR HAK ETTİK"

Mücadeleyi değerlendiren Recep Uçar "Oyuncularımız insan üstü mücadele ettiler. 10 kişi kalana planladığımız gibi oynadık. Kolay değil, Beşiktaş'a karşı eksik kalıyorsunuz. İkinci yarı kapanacaktık ama pozisyon da arayacaktık. 9 kişi kalınca, oyun farklı yere döndü. Santranç gibi oldu. Sonuna kadar çocuklar inanılmaz direnç gösterdi, Deniz harikaydı. taraftar da kalemizi savundu. Sonuna kadar hak ettik. Bizim için değerli bir galibiyet ancak hala arzu ettiğimiz yerde değiliz. Maçtan önce 'İstediğimiz noktada değiliz, gelin isyan edelim' dedim. Yanlış anlaşılmasın çocuklar oyuna ve kartlara isyan etti." dedi.