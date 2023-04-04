Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Recep Sarı'nın vefatı meslektaşlarının yanı sıra sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Sarı'ya veda etti.

Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekânı cennet olsun" açıklamasında bulundu. Takipçileri Zafer Algöz'e başsağlığı diledi.

60 yaşındaki Recep Sarı'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncunun hayata veda ettiği öğrenildi. Acı haberi Sarı'nın yakın dostu ve meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.

DEVRİM YAKUT

Tanıdığım en renkli, en sahici insanlardan biri... Nur içinde uyu Recep Sarı. Çok üzgünüm.

MELEK BAYKAL

Canım arkadaşım, Recebim... Seni de kaybetmişiz be canım... Çok üzgünüm, çok... Mekânın nur olsun. Allah'ım günahlarını affetsin. Güzel dost...

TAYFUN ERASLAN

Gücünü, gülüşünü yaşama sevincini yani seni özleyeceğiz. Nur içinde yat...

RECEP SARI HAKKINDA

20 Kasım 1963'te dünyaya gelen Recep Sarı, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 1986'da bitirdi. Aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’na 'Stajyer Sanatçı' olarak atanan Sarı, 1991'e kadar burada görev aldıktan sonra tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu’na, okul okuduğu şehre tayin oldu.

2004'te 'Dönme Dolap' adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir oyun yazan Recep Sarı, 2008'de ise Foça’da çekilen 'Dalgakıran' adlı dizinin senaryosunu da kaleme aldı.