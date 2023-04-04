Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

60 yaşındaki Recep Sarı'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncunun hayata veda ettiği öğrenildi. Acı haberi Sarı'nın yakın dostu ve meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.
"SEVGİLİ SINIF ARKADAŞIM VEFAT ETMİŞ"
Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekânı cennet olsun" açıklamasında bulundu. Takipçileri Zafer Algöz'e başsağlığı diledi.
Recep Sarı'nın vefatı meslektaşlarının yanı sıra sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Sarı'ya veda etti.
DEVRİM YAKUT
Tanıdığım en renkli, en sahici insanlardan biri... Nur içinde uyu Recep Sarı. Çok üzgünüm.
MELEK BAYKAL
Canım arkadaşım, Recebim... Seni de kaybetmişiz be canım... Çok üzgünüm, çok... Mekânın nur olsun. Allah'ım günahlarını affetsin. Güzel dost...
TAYFUN ERASLAN
Gücünü, gülüşünü yaşama sevincini yani seni özleyeceğiz. Nur içinde yat...
RECEP SARI HAKKINDA
20 Kasım 1963'te dünyaya gelen Recep Sarı, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 1986'da bitirdi. Aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’na 'Stajyer Sanatçı' olarak atanan Sarı, 1991'e kadar burada görev aldıktan sonra tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu’na, okul okuduğu şehre tayin oldu.
2004'te 'Dönme Dolap' adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir oyun yazan Recep Sarı, 2008'de ise Foça’da çekilen 'Dalgakıran' adlı dizinin senaryosunu da kaleme aldı.
ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI
* Küçük Mozart (1991)
* Ellerimin Arasındaki Hayat (1987)
* Memleketin Kısmeti
ROL ALDIĞI DİZİLER
* Şahsiyet (2018)
* Yeşil Deniz (2014-2015)
* Beni Affet (2014)
* Çocuklar Duymasın (2013)
* Ne Seninle Ne Sensiz (2005)
* Melek Apartmanı (1995)
* Bir Aşk Uğruna (1994)
ROL ALDIĞI FİLMLER
* Zincirbozan (2007)
* Yalancı (1993)
SENARYOSUNU YAZDIĞI DİZİLER
* Dalgakıran (2008)
* Dönme Dolap (2005)
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