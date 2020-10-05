Recep İvedik filmi fragmanı, Mart 2008 itibarı ile YouTube adlı video paylaşım sitesinde yaklaşık 5 milyon 750 bin kez izlenen film, topladığı büyük ilginin ardından 21 Şubat 2008'de 230 kopyayla vizyona girmiştir. İlk üç gününde 791.536 kişi tarafından izlenen Recep İvedik, Türkiye'de ilk 3 gününde en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sıraya yerleşmiştir. 17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenmiştir. İşte Recep İvedik filmi oyuncuları ve konusu...
RECEP İVEDİK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Recep İvedik sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür. Ona kendini beğendirmeye çalışır. Ancak Sibel, onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder. Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.
RECEP İVEDİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
|Oyuncu
|Rol
|Notlar
|Şahan Gökbakar
|Recep İvedik
|Togan Gökbakar
|DJ
|Fatma Toptaş
|Sibel
|Hakan Bilgin
|Erim
|Otel Müdürü
|Lemi Filozof
|Fazıl
|Bellboy
|Tuluğ Çizgen
|Sibel’in Annesi
|Asiye Dinçsoy
|Spa Görevlisi
|Nedim Doğan
|Zeynep Aydemir
|Serkan Altuniğne
|Ertunç Şenkay
|Murat Volkan Cal
|Gamze İnci
|Hakan Akın
|Kaan Önal
|Vural Buldu
|Muhsin Başaran
|Otel Sahibi
|Burcu Sütun
|İsmail Hakkı
|Kaya Gürel
|Serkan Güler
|Sevgi Berna Biber
|Batuhan Ergün
|Ferhat Uçar
|Gözde Demirbilek
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