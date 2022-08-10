Şahan Gökbakar imzalı Recep İvedik 7'nin, sinemalara uğramadan doğrudan Disney Plus Türkiye'de yayınlanacağı açıklandı.

Şahan Gökbakar'ın mart ayında yaptığı paylaşımlarla hazırlıklarına başladığını duyurduğu Recep İvedik 7'nin, doğrudan Disney Plus Türkiye'de yayınlanacağı açıklandı. Recep İvedik 7, böylelikle serinin sinemalara uğramadan bir streaming platformunda yayınlanan ilk filmi olacak. Disney+, 14 Haziran'dan itibaren ülkemizde yayın hayatına başlayacak. Recep İvedik 7'nin ne zaman platformda yayınlanacağı ise henüz paylaşılmadı.

2008 yılında ilk filmiyle sinemalarda izleyiciyle buluşan Recep İvedik serisi, gişe anlamında birçok rekoru elinde bulunduruyor. 2019 yılında gösterime giren serinin en güncel filmi Recep İvedik 6, 3,97 milyon seyirciye ulaşmıştı. 2017 yapımı Recep İvedik 5 ise 7,437 milyon seyirciyle tüm zamanların seyirci rekorunu hâlâ elinde bulundurmaya devam ediyor.