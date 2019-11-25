25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Recep İvedik 6 yaş sınırı kaç? Soruları, sinema severler tarafından merak konusu oldu. Peki, vizyonda kaldığı 2 hafta boyunca 2 milyon 824 bin 890 kişi tarafından izlenen Recep İvedik 6 filmi yorumları nasıl? İyi mi kötü mü? Ayrıntılar haberimizde...
RECEP İVEDİK 6 YAŞ SINIRLAMASI VAR MI?
Recep İvedik 6 için yaş sınırı 10 oldu. Kimliklerde 2009 öncesi filme girebilecek. 2009 sonrası doğumlular Recep İvedik 6 sinemalarda izlemeyecek.
RECEP İVEDİK 6 FİLMİ YORUMLARI NASIL?
Recep İvedik 6 filmini izleyen sinemaseverler film hakkında iyi ve ya kötü yorumlarını, eleştirilerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. İşte o yorumlardan bazıları...
* Recep ivedik filmlerini cok seven biri olarak yazıyorum,bu film tam bir fiyasko,bir karakter bu kadar rezil edilebilir,recep ivedik 2 3 gibi filmlerle bu filmin aynı seride olmasi korkunç,nerde o eski recep ivedik,o kadar kötüydü ki,izlerken sıkıldım
* Sakın çocuklarınıza izletmeyin. Hem komik değil hemde belden aşağı espriler yapılmaya çalışılmış. Böyle rezil bir film görmedim. Gitmeyin paranıza yazık olur.
* Espiriden uzak çok kalitesiz ve önceki filmlerden çogu espiri tekrarlanmış. Eskisi pişirilmiş öne konmuş gibi...beğenmedim.
* Bel altı espirinin bile bir çitası vardır. Böyle kötü bir film seyretmedim. Kendimi gülmeye zorladım yine olmadı. Karaktere güvenip böyle saçma bir senaryo ile izleyici karşısına çıkmak cesaret verici... Kimseye tavsiye etmem... diğer serileri daha kaliteli idi.
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