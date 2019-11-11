'Recep İvedik 6'nın etkisi ne oldu?

11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Recep İvedik 6'nın gösterime girmesi sinema sektörünü nasıl etkiledi?
Sinema sektörü mart ayından 11 Ekim'e kadar uzun bir durgunluk dönemi yaşamış, sinema salonlarının elektrik masrafını bile çıkaramayacak kadar az izleyiciyle karşı karşı karşıya kalmıştı.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 11 Ekim'de '7. Koğuştaki Mucize'nin gösterime girmesiyle bereketli günlere dönüş yapan sinema sektörü 'Recep İvedik 6' ile daha da rahat nefes aldı.
Gösterime 8 Kasım'da giren 'Recep İvedik 6', İlk 3 günde 1.023.136 kişi tarafından izlenerek 2019'un en iyi açılış yapan filmi oldu.
8 - 10 Kasım;
2019'da en iyi gişe rakamlarının elde edildiği 3'üncü hafta sonu oldu.
Film Sayısı: 22
İzleyici Sayısı: 1.413.717
2019'un en iyi gişe yapan diğer hafta sonu rakamları şöyle;
1 - 3 Şubat
Film Sayısı: 42
İzleyici Sayısı: 1.426.540
18 - 20 Ekim
Film Sayısı: 32
İzleyici Sayısı: 1.420.508
8 -10 Kasım'da bir önceki haftaya göre % 84.9'luk artış sağlanırken ilk 5 sırada 4 Türk film yer aldı.
1- Recep İvedik 6 (İlk 3 Gün)
İzleyici Sayısı: 1.023.136
Hasılat: 18.907.152 ₺
2- 7. Koğuştaki Mucize (5'inci Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 188.412
Toplam İzleyici Sayısı: 4.047.286
Toplam Hasılat: 70.156.403 ₺
3- Cinayet Süsü (3'üncü Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 72.733
Toplam İzleyici Sayısı: 575.869
Toplam Hasılat: 11.282.044 ₺
4- Kral Şakir Korsanlar Diyarı (6'ncı Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 45.840
Toplam İzleyici Sayısı: 1.823.892
Toplam Hasılat: 30.685.836 ₺
5- Joker (6'ncı Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 22.956
Toplam İzleyici Sayısı: 1.796.269
Toplam Hasılat: 35.279.906 ₺
'Recep İvedik 6', Almanya'da ise hafta sonunda 150 bin kişi tarafından izlendi.
* Gişe rakamları Box Office Türkiye'den alınmıştır.
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