Bunun için, Longoz´da Afrika ortamı yaratmak isteyen Gökbakar, alana bungalov evler yaptırdı. Yaklaşık 100 bin TL harcama yapıldı, çekimleri tamamlanan filminden geriye kalan set alanı Karacabey Belediyesi'ne hediye olarak bırakıldı. Set alanını merak edenler akın akın Longoz Ormanları'nı ziyaret etmeye başladı. Ziyarete gelenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ancak, Bursa'da etkili olan aşırı yağış bungalovları da etkiledi. Kar yağışı ve yağmurun ardından, bungalov evler yıkılarak, kullanılamaz hale geldi.