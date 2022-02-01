Recep Ayı tesbihleri nelerdir? Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar tesbihleri ve zikirleri

Recep ayı ile birlikte mübarek üç ayları idrak etmeye başlıyoruz. Bu günleri bol bol kaza namazları, oruç, tesbih ve zikirlerle geçirmek gerekir. Haberimizde üç aylarda çekilecek tesbihleri ve zikirleri derledik.

RECEP AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır.

Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "La İlahe İllallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa "Ya Allah" diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "La İlahe İllallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 dea Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

RECEP AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.

- Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

- Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

- Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

- Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

- Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

- Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

- Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

- Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

- Ramazan ayının ikinci 10 günü100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

- Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'i bol manevi bir mevsime girişin habercisi olan Recep ayına büyük önem vermiştir.