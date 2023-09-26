Rebiülevvel ayı nedir, ne demek? İşte Rebiülevvel ayının faziletleri ve anlamı
Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünayay geldiği ay olarak bilinir. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayının 12'nci gecesi Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Ayların en şereflisi olarak adlandırılan Rebiülevvel ayında salavat getirmek ve sadaka vermek tavsiye edilir. İşte Rebiülevvel ayının anlamı, faziletleri ve önemi...
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Rebiülevvel ayının anlamı ve faziletleri Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Rebiülevvel ayının 12'nci gecesi idrak edilen Mevlid Kandili ile birlikte "Rebiülevvel ayı nedir, ne demek, anlamı ve faziletleri nedir?" araştırmaları hız kazandı. İşte Rebiülevvel ayı anlamı ve faziletleri...
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REBİÜLEVVEL AYININ FAZİLETİ
Hz. Peygamber, Safer ayinin 27. günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası'nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Küba köyü'ne gelmiş. Burada Küba Mescidi'ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye doğru hareket etmişlerdir.
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REBİÜLEVVEL NE DEMEK?
"Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır. İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur. Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür. Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.
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REBİÜLEVVEL AYI DUALARI VE İBADETLERİ
Rebiülevvel ayının ilk gecesi yapılacak vazife boy abdesti almaktır. Boy Abdesti esnasında Yarabbi! "Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve mânevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rebiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdesti temizlenmeme yardımcı ol Yarabbim" denir.
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REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.
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REBİÜLEVVEL AYI HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler
İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.
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Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi yapılması gerekenler
İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.
Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.
Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.