Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Hicri senemizin 3. ayı Rebiülevvel, âlemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin, hatemen nebiyyin vel mürselin olan Peygamber (s.a.v) Efendimizin doğduğu aydır.
2021 REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Rebiülevvel ayı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.
Kamerî ayların üçüncüsü; Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Rebiülevvel ayı müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. İslam aleminin Peygamber'i Hz.Muhammed (s.a.v) doğumu bu ayda gerçekleşmiştir. mübarek ayda kutlayacağız. Dini olarak öneme sahip olan bu ayı en hayırlısıyla geçirmek önemlidir. Mevlid kavramı sözlükte “doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı” anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça’da “ve-le-de” kökünden türetilmiş bir kavramdır.
Rebiülevvel ayının 12. gecesinde Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) bu ay içerisinde dünyaya gözlerini açmış ve şereflendirmiştir.
Rebiülevvel Ayının ibadetleri Tesbihleri
*En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.
Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler
*İki Rekat Sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.
Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi yapılması gerekenler
İki Rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.
Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.
Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.
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