Nafile Namazlar Kılmak: Rebiülevvel ayında, özellikle geceleri nafile namazlar kılmak, faziletli ibadetler arasında yer alır. Bu ibadetler, Allah’a olan yakınlığınızı artırır ve Peygamber Efendimize olan bağlılığınızı pekiştirir.

Sadaka Vermek: Bu mübarek ayda sadaka vermek, hem Allah rızasını kazanmak hem de Peygamberimizin sünnetine uymak adına önemli bir ameldir. Yardım etmeye muhtaç olanlara yapılan yardımlar, büyük sevaplar kazandırır.

Kur'an-ı Kerim Okumak: Rebiülevvel ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yaşamak için Kur'an-ı Kerim okumaya daha fazla vakit ayırmak tavsiye edilir.

Tevbe ve İstiğfar: Rebiülevvel ayı, Allah’a yakınlaşmak için tevbe ve istiğfar edilecek özel bir zamandır. Günahlardan arınmak için bu ayda bol bol tevbe edilmelidir.