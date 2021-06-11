"BAZI ŞEYLERİ NASIL DOĞRU YAPABİLECEĞİMİ BİLMİYORDUM"

Avustralyalı oyuncu, ileride bir bebek sahibi olmak için yumurtalarını dondurmaya karar verdiğini ve uzmanların kendisine daha sağlıklı bir yaşam önerdiğini söyledi.

Rebel Wilson, bu konuşmanın ardından daha önce sağlığına gereken önemi vermediği için üzüldüğünü ve duygusallaştığını anlattı. Wilson, "Sağlığım o dönemde benim önceliğim değildi. Bazı şeyleri nasıl doğru yapabileceğimi bilmiyordum" ifadelerini kullandı.