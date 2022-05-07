"ONUNLA 10 YIL BİRLİKTEYDİM"

Rebecca Romijn, O'Connell ile sohbeti sırasında başına gelen bir olayı da anlattı. John Stamos ile ayrıldıktan sonra bir gün O'Connell ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarıyla yürürken AVM'nin önünde eski eşi Stamos'u gördüğünü anlattı.

O anda Stamos'un başında beyzbol şapkası ve gözünde de güneş gözlükleri olduğunu sözlerine ekledi. Kızlarına eski eşini gösteren Rebecca Romijn, onların da Stamos'un güneş gözlüğü ve beyzbol şapkası taktığını, yüzü bile açıkça görünmezken nasıl tanıdığını sordu.

Romijn, kızlarına, "Onu kilometrelerce öteden tanırım. Onunla 10 yıl beraberdim. Onun bedeninin nasıl hareket ettiğini biliyorum, yürüyüşünü biliyorum. Onun bedeni benim için tanıdık." yanıtını verdiğini de anlattı.