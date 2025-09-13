İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad’a konuk oluyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak 4’te 4 yapmak istiyor. Real Sociedad ise ilk galibiyetini almak istiyor. Mücadele öncesinde Real Sociedad-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı da merak ediliyor. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte detaylar…