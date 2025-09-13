Habertürk
        Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

        İspanya La Liga'da 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Real Madrid, ligin 4. hafta maçında Real Sociedad ile karşı karşıya geliyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, Real Sociedad'ı yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Şu ana kadar çıktığı 3 maçın 3'ünü de kazanan İspanyol devi, ligde 9 puanla ilk sırada yer alıyor. Peki Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? Real Sociedad-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...

        Giriş: 13.09.2025 - 12:39 Güncelleme: 13.09.2025 - 12:40
        • 1

          İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad’a konuk oluyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak 4’te 4 yapmak istiyor. Real Sociedad ise ilk galibiyetini almak istiyor. Mücadele öncesinde Real Sociedad-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı da merak ediliyor. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte detaylar…

        • 2

          REAL SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Real Madrid-Mallorca maçı, 13 Eylül 2025 Cumartesi bugün TSİ 17:15'te başlayacak.

        • 3

          REAL SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Anoeta Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Genç yetenek Arda Güler, ligin 3. haftasında oynanan Malllorca maçına ilk 11'de çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

          Güler'in Real Sociedad karşılaşmasında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

        • 5

          REAL SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://ssport.tv/

        • 6

          İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU

          3 haftalık mücadelenin ardından Real Madrid, 9 puanla ilk sırada yer alırken, rakip takım ise 2 puanla 16. sırada buluyor.

          Real Madrid Lig'deki ilk maçına Osasuna ile çıkmış ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. İkinci hafta maçını Oviedo takımına karşı yapan İspanyol devi, 3-0 müsabakanın kazananı olmuştu. Çıktı son maçta ise Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

          Henüz Lig'de galibiyet hasreti çeken Real Sociedad takımı ise ilk haftada Valencia ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Espanyol karşılaşmasından da 2-2 berabere ayrıldı. Üçüncü maçında Real Sociedad, Oviedo'ya 1-0 mağlup geldi.

        Yazı Boyutu
