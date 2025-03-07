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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Real Sociedad: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU - Avrupa Ligi'nde sonuçlar - Futbol Haberleri

        Real Sociedad: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, evinde İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Turnuvanın favorilerinden Manchester United ise öne geçtiği maçta deplasmanda Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 01:09 Güncelleme: 07.03.2025 - 01:13
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları tamamlandı.

        Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi. Zeki Çelik, 90 dakika görev aldığı maçta bir asist yaptı.

        Fenerbahçe, sahasında İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 yenildi. Konuk takımda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, ilk 11'de başladığı mücadelede 76 dakika görev yaptı.

        Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un görev yaptığı Eintracht Frankfurt ise deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup etti. Can Uzun, mücadelenin 90. dakikasında oyuna dahil oldu.

        Müsabakaların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere): 1-0

        Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere): 1-1

        FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-3

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        Fenerbahçe-Rangers (İskoçya): 1-3

        Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya): 1-2

        Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan): 3-0

        Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

        Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya): 2-1

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