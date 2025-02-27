Real Sociedad: 0 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek finale yükselme yolunda avantajı elde etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 19. dakikada Endrick'ten geldi.
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oldu. Reale Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Real Madrid oldu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Endrick kaydetti.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 84. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.
Yarı finalin rövanş maçı 1 Nisan'da Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak ve turunu galibi finale yükselecek.