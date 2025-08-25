Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Oviedo: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Oviedo: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in ilk golünde Kylian Mbappe'ye yaptığı asistle galibiyette rol oynadı. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Real Madrid, puanını 6'ya çıkardı. Real Oviedo ise haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 01:20 Güncelleme: 25.08.2025 - 01:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda asist yaptı, Real Madrid kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya LaLiga'nın 2. haftasında Real Madrid, Real Oviedo'ya konuk oldu.

        Municipal Carlos Tartiere Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe ve 83. dakikada bir kez daha Mbappe kaydetti. 90+3. dakikada ise Vinícius Jr. sahneye çıkarak farkı artırdı.

        Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Gonzalo'ya bıraktı.

        Bu sonucuna ardından Real Madrid, puanını 6 yaptı. Real Oviedo, 0 puanda kaldı.

        İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Mallorca'yı konuk edecek. Real Oviedo, Real Sociedad'ı konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Habertürk Anasayfa