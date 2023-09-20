Real Madrid - Union Berlin: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Şampiyonlar Ligi'nin 'doğal' favorisi Real Madrid, C Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Union Berlin'i zor da olsa 1-0 mağlup etmeyi başardı. İspanyol devine üç puanı getiren golü 90+4'te Jude Bellingham kaydetti.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne üç puanla başladı. İspanyol devi, C Grubu ilk maçında ağırladığı Alman ekibi Union Berlin'i 1-0 mağlup etti.
Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde boy gösteren Union Berlin, dev rakibini maç boyunca dirense de 90+4'te Jude Bellingham'ın golüne engel olamadı.
Bu sezon birçok maçta son anlarda kaydettiği gollerle Real Madrid'e hayat veren İngiliz yıldız, bu kez Şampiyonlar Ligi'nde takımını zafere taşımayı başardı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak. Union Berlin ise Braga'yı ağırlayacak.