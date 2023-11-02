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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı

        Real Madrid, Brezilyalı futbolcu Rodrygo'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:28
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        Rodrygo'nun sözleşmesi uzatıldı
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        La Liga ekibi Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Rodrygo'nun sözleşmesini yeniledi. Eflatun-beyazlılar, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine uzattı. İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında takıma katılan Brezilyalı futbolcunun, Real Madrid'in son sezonlarda kazandığı birçok şampiyonlukta belirleyici rol oynadığı aktarıldı.

        Real Madrid kariyerinde 179 maç oynayan 22 yaşındaki oyuncu, 39 gol ve 30 asistlik performansa imza attı. Rodrygo, Real Madrid forması ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası kazandı.

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