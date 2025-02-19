Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Real Madrid, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen dev mücadelenin detayları ve Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ''Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Eflatun beyazlılar, ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etmişti. İşte, Real Madrid - Manchester City maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 15:26 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Real Madrid, evinde Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 3-2'lik skorla kazanan eflatun-beyazlılar, kendi seyircisinin önünde turu geçmek için oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Bir üst tura çıkan takımı belirleyecek dev mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid - Manchester City maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri…

        • 2

          REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonları Manchester City ile Real Madrid, play-off aşaması rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

          Real Madrid - Manchester City maçı, 19 Şubat Çarşamba bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

        • 3

          REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak dev mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

          Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönetecek.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında Arda Güler’in ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

          Milli yıldızın maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağı ise teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararına bağlı olacak.

          Güler, ilk karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

        • 5

          REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

          TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr

        • 6

          İLK MAÇIN GALİBİ REAL MADRİD

          UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Madrid, 3-2'lik skorla kazandı.

          Karşılaşmaya Real Madrid pozisyonlarla başladı ancak gol Manchester City'den geldi. İngiliz ekibi, golcü futbolcusu Erling Haaland'ın 19. dakikada attığı golle Real Madrid karşısında öne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde 48 maçta 48 gol atan Norveçli yıldız, Real Madrid ağlarını ise ilk kez havalandırdı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Habertürk Anasayfa