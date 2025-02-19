UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Real Madrid, evinde Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 3-2'lik skorla kazanan eflatun-beyazlılar, kendi seyircisinin önünde turu geçmek için oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Bir üst tura çıkan takımı belirleyecek dev mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid - Manchester City maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri…