Galatasaray, Real Madrid deplasmanında

Real Madrid Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? GS Real Madrid maçı ne zaman?

Real Madrid Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG),üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, grubun son sırasında kaldı. Galatasaray, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Real Madrid ise 4 puanla ikinci sırada yer buldu.

Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge'ü ağırlayacak.

PUAN DURUMU

A Grubu'nda 4. hafta öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. p 1. PSG 3 3 0 0 9 0 9 9 2. Real Madrid 3 1 1 1 3 5 -2 4 3. Club Brugge 3 0 2 1 2 7 -5 2 4. Galatasaray 3 0 1 2 0 2 -2 1



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı, Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Kolombiyalı golcü, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından ikinci Real Madrid müsabakasında da sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak. Real Madrid'de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

SON 9 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı. Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı.

GOL ATAMADI

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.