Real Madrid'e Mendy'den kötü haber
Real Madrid'in sol beki Ferland Mendy, geçirdiği sakatlık nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek.
Giriş: 29.04.2025 - 21:41 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:41
Real Madrid'de top koşturan Fransız sol bek Ferland Mendy, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
Fransız savunma oyuncusu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Mendy'nin sakatlığı nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Real Madrid'de bu sezon 31 maçta süre bulan Ferland Mendy, 2 asist yaptı.
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