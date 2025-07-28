Real Madrid'den Rodrygo kararı!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, birçok talibi olan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Rodrygo konusunda kararını verdi.
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Yaz transfer döneminde teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte yeni bir döneme başlayan Real Madrid'de, flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Eflatun-beyazlılar Avrupa'dan birçok talibi bulunan Brezilyalı yıldız Rodrygo'nun bonservis bedelini belirledi.
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90 MİLYON EURO İNADI KIRILDI
AS'ın haberine göre; Daha önce 24 yaşındaki futbolcu için minimum 90 milyon Euro belirleyen Madrid yönetimi, daha altında gelen teklifleri de değerlendirme kararı aldı.
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Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 54 maça çıkan Rodrygo, 14 gol - 11 asistlik performans gösterdi.
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2028'e kadar sözleşmesi bulunan Sambacı kanatın güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro...
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