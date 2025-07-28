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        Haberler Magazin İdo Tatlıses, kız kardeşi Dilan Çıtak için yapılan 'boş teneke' yorumunu beğendi - Magazin haberleri

        İdo Tatlıses 'boş teneke'yi beğendi

        İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, dün Bodrum'da "Dur" ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürünce, gözaltına alındı. Çıtak'ın babası, olayla ilgili yorumda bulunmazken, İdo Tatlıses, sosyal medyada kız kardeşi için yapılan 'boş teneke' yorumunu beğendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:07
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        'Boş teneke'yi beğendi
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        İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisine "Dur" ihtarında bulunan polisin üzerine aracını sürdü. Polis, Çıtak'ı havaya iki el ateş açarak Çıtak'ı durdurabildi.

        "Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alınan Dilan Çıtak, adliyeye nakledilerek hâkim karşısına çıktı.

        Polisin üzerine araç sürdü
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        Yaşananların ardından gözler Dilan Çıtak'ın bir süredir küs olduğu babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses'e çevrildi. İbrahim Tatlıses, olayla ilgili bir yorumda bulunmadı.

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        KARDEŞİ İÇİN YAPILAN 'BOŞ TENEKE' YORUMUNU BEĞENDİ

        İdo Tatlıses, ise kardeşi Dilan Çıtak için yapılan; "Boş teneke çok ses çıkarır. 'Bana ünlü olduğum için yapıyorlar' demişsin... Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde. Peki ya sen ne yapıyorsun? Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun. Kardeş, bu öldürmeye teşebbüstür. Sonra da çıkıp mağdur edebiyatı yapıyorsun. Vallahi çok iyi adammış o polis; ben olsam çok farklı hareket ederdim. Bir söz vardır: Altın tas içindekini gösterir. Ün, karakteri gizlemez; ortaya çıkarır. Ve sende görünen tek şey, kibirle karışmış boşluk..." şeklindeki yorumu beğenerek kardeşine olan tepkisini gözler önüne serdi.

        Öte yandan Dilan Çıtak, Eylül 2024'te yolculuk ettiği uçakta kabin memuruna saldırarak karakolluk olmuş, THY tarafından 'Kara Liste'ye alınmıştı.

        'Kara Liste'de 441'inci
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        #ido tatlıses
        #dilan çıtak

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