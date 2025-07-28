Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!

Orman yangınları felaketi sadece Türkiye değil Avrupa'da da çok sayıda ülkeyi sardı. Google Haritalar'da krizle ilgili uyarılarda Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, İtalya, Bosna Hersek, Fransa ve Portekiz'deki orman yangınları dikkat çekti. Kullanıcıların işaretlediği yangınlar olan alanlar dışında başka yangınların da olabileceği belirtilirken, görünen tablo bile endişeye yol açtı.

Yakınımızdaki birçok ülkede kırmızı renkte işaretlenen ve aktif olduğu kaydedilen yangınlardan Bulgaristan Topolovgrad'daki dumanlar, dün Türkiye sınırından da izlendi.

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Dün, Bulgaristan'daki yangının Türk topraklarına geçmemesi için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Edirne Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'da dün başlayan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Yangının Türk tarafına geçmemesi adına ekiplerin dünden bu yana aralıksız şekilde görev başında olduğunu aktaran Geldi, şunları kaydetti:

"İtfaiye ekiplerimiz, Edirne Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerle tam koordinasyon içerisinde çalışmakta olup sınır boyunca yer alan köylerimizin ve karakollarımızın zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler titizlikle alınmaktadır. Yangının Türk tarafına geçişi söz konusu değil. Türkiye topraklarında gerekli tüm önlemler alınmış durumda ve ekipler yangının yön değiştirmesini de engelledi. Şu an için herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır."

Google Haritalar'da kırmızı olarak işaretlenen yangınlar Karabük, Bursa Gürsu ve Harmancık, Kütahya Sarıcaova ve Kahramanmaraş Çamlıbel olarak yer aldı.