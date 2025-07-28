Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, başta kadın voleyboluna sundukları destek olmak üzere pek çok konuda Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Meltem Bakiler Şahin, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağladıklarını söyledi. Bunun yanında voleybol sponsorluğunun önemli bir boyutunu da gençlere verdikleri destek olduğunu kaydetti.

Kadın voleyboluna desteğiniz nasıl başladı? Nasıl ilerliyor?

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Spora uzun yıllardır düzenli olarak yatırım yapan ve toplumu sporla kucaklayan bir markayız. Bu çalışmalarda da her zaman fark yaratan ve değer katan projelerle daha güçlü ve anlamlı işlere imza atmayı ilke ediniyoruz. Şirket olarak bir diğer odağımız da kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak. Kadınların geride bırakılmadığı, dijital teknolojilerle daha fazla söz sahibi oldukları, her alanda seslerini duyurabildikleri ve daha eşit imkânlara sahip oldukları bir dünyayı destekliyoruz. Sporda da kadınların yanındayız. Önce kadın futbolunu destekledik, şimdi de kadın voleybolunu destekliyoruz. Ülke olarak, voleybolda, özellikle kadın voleybolunda son derece başarılıyız; uluslararası düzeyde başarılarımız var. Bu başarılarımızı daha geniş kitlelere duyurmamız ve bunu sürdürülebilir bir anlayışla yapmamız gerekiyor. Bu bakış açısıyla Türk kadın voleybolunun ve bize büyük gurur yaşatan kadın sporcularımızın yanında durmak istedik. 2023 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduk. TVF ile imzaladığımız anlaşmayla, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamış olduk. Bu anlaşma, aynı zamanda Türkiye’de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşması oldu. Bu sponsorlukla, voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmak, sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmak istiyoruz. Temel hedefimiz, Kadın Voleybol Milli Takımlarımıza ve Vodafone Sultanlar Ligi'ne marka ve iletişim gücümüz, teknolojik yetkinliklerimiz ile en iyi ve en katma değerli desteği sağlamak.

REKLAM "ŞAHİN GÖZÜ TEKNOLOJİSİNİ SULTANLAR LİGİ'NE ENTEGRE ETTİK" Teknolojideki deneyiminizi voleybol sponsorluğunuza nasıl yansıtıyorsunuz? Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 2024 ve Vodafone Sultanlar Ligi 2024-25 sezonu boyunca teknolojiyle yeni bir dönem başlattık. Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan ve beğeni toplayan Şahin Gözü teknolojisini Vodafone farkıyla Sultanlar Ligi’ne entegre ettik. İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı gibi önemli salonlarda uygulanmaya başlanan bu teknoloji, geçen yıl Vodafone Sultanlar Ligi 2023 – 2024 sezonu Play-Off 1-4 Etabı maçlarında ve Milletler Ligi maçlarının gerçekleştiği Antalya Spor Salonu’nda da kullanıldı. Vodafone Sultanlar Ligi 2024-25 sezonunda 5G destekli Şahin Gözü sistemini tüm sezona genişlettik. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan normal sezon maçlarında ve Play-Off 1-4 Etabı maçlarında kullandık. Böylelikle Şahin Gözü, bu uzunlukta bir sezona sahip olan ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış oldu. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya evsahipliği yapan Avrupa’daki ilk lig oldu. Ayrıca son olarak, Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabında Sinan Erdem Spor Salonu’nda da bu teknolojik gücümüzü sahaya yansıttık.

REKLAM Sponsorluğunuz kapsamında genç kızlara da destek veriyorsunuz. Bu projenizden bahseder misiniz? Voleybol sponsorluğumuzun önemli bir boyutunu da gençlere verdiğimiz destek oluşturuyor. Ülkemizde voleybolu daha da yaygınlaştırmak için çalışmayı, Federasyonumuz ile yeni sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi ve var olan çalışmalara dahil olmayı hedeflerimiz arasına koymuştuk. Bu kapsamda, Malatya’nın Orduzu Köyü’ndeki Malatya 44 Voleybol Akademi’nin genç voleybolcu kızlarını Vodafone 5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantısı sayesinde milli takımımızla aynı sahada buluşturduk. Aynı zamanda voleybolcu genç kızlarımız voleybol tutkularını hiç bırakmasın ve geleceğin yetenekleri olsunlar diye TVF işbirliğiyle Malatya’da kalıcı bir voleybol sahası kurduk. "KADINLAR, VODAFONE VAKFI ÇATISI ALTINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN ÖNEMLİ BİR ODAK NOKTASI" Kadınlara desteğiniz Vakıf bünyesinde de sürüyor. Kadınlara yönelik projeleriniz nasıl ilerliyor? Kadınlar, Vodafone Vakfı çatısı altında yaptığımız çalışmaların da önemli bir odak noktası. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğümüz Dijital Benim İşim projesinde amacımız, teknoloji odaklı eğitimlerle 16 yaş üstü kadınların dijital becerilerini geliştirerek dijital topluma dahil olmalarını sağlamak ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak. Bu doğrultuda onlara “Dijital Okuryazarlık” ve “Dijital Pazarlama” eğitimleri veriyoruz. Bugüne kadar 21 ilde 50 bine yakın kadın kursiyere eğitim verdik. Araştırmalarımıza göre, eğitimler sonucunda, kadınların dijital okuryazarlık becerilerinde %50, dijital pazarlama yetkinliklerinde ise %43 oranında gelişim kaydedildi.

REKLAM Dijital Benim İşim projesini deprem bölgesine de taşıdık. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da toplam 15 eğitim konteyneri kurduk. Eğitim konteynerlerimizde, kadın kursiyerlerimiz geleneksel el sanatları kurslarına katıldı ve el emeği ürünler üretti. Aynı zamanda, deprem bölgesi özelinde geliştirdiğimiz Dijital Dünyaya Giriş seminerleriyle kadınların dijital becerilerini geliştirmelerine ve ürettikleri geleneksel ürünleri dijital kanallarda satmalarına destek olduk. Böylece, halk eğitimi merkezleri ve konteyner kentlerde, eğitime erişim ve sosyalleşme imkânı kısıtlı yaklaşık 10 bin kadına ulaştık. Yakın geçmişte Dijital Benim İşim projesini 11 deprem ilinde uygulamaya başladık ve 11 dijital sınıf açtık. Dijital Okuryazarlık, Dijital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleriyle 11 ilde 15 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, AÇEV işbirliğiyle Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da Çocuk ve Aile Merkezleri kurduk. Bu merkezlerde, çocuklar ve ebeveynlerinin yanı sıra kadınların da psikososyal yönden desteklenmesi, anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve çocuklarını destekleme becerileri kazanması, genç kadınların güçlenmesi amacıyla pek çok çalışma yapılıyor. Tamamıyla uzman kadroların desteğiyle, depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş bilimsel temelli programlar uygulanıyor. Şu ana kadar 17 bini aşkın çocuk ve aileye ulaştık.

Ek olarak, Kırmızı Işık mobil uygulamamız ile şiddete maruz kalan ya da kendini tehlikede hisseden kadınlara yardımcı olmaya ve bu kadınların ilgili mercilere ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Uygulamamız bugüne kadar 381 binden fazla indirildi ve aylık ortalama 1.000 aktif kullanıcı sayısına ulaştı. REKLAM Bunların yanında müşteri memnuniyeti kapsamındaki son kampanyalarınızdan bahseder misiniz? Müşterilerimize rastlantılarla dolu belirsiz bir deneyim yerine, onların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, üzerine düşünülmüş ve hatırlanan deneyimler sunabilmek için 5 yıl önce şirket çapında müşteri odaklı bir kültürel dönüşüm başlattık. Bu dönüşümü geçtiğimiz Kasım ayında müşterilerimizle de Vodafone Memnuniyet Merkezi adı altında paylaştığımız bir olgunluğa eriştik. “Vodafone’la Oldu Bilin” mottosuyla başlattığımız bu yeni dönemde müşterilerimize harcamalarını kontrol altında tutacağı çözümler ve bütçe dostu teklifler sunuyor; sağladığımız avantajlarla gönüllerini kazanıyor; problemlerini ilk temasta çözüyor; vaat ettiğimiz deneyimi yaşatamazsak bunu telafi etmeyi hedefliyoruz. Örneğin, müşterilerimizin aşım yapmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yine de yanlışlıkla aşım yaparlarsa, ilk aşım bedelini iade ediyoruz.

Her yaştan müşterimiz bizim için değerli ve farklılaşan ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. 65 yaş ve üzeri müşterilerimiz için gelişen teknolojiye özel olarak tasarladığımız, kendilerini el üstünde hissedecekleri yepyeni bir dünya sunuyoruz. Vodafone Süper65 müşterilerimiz, ücretsiz her yöne sınırsız konuşma paketi sayesinde 12 ay boyunca sevdikleriyle doyasıya konuşuyor. Fatura aşımı yapılmasını önleyen durma özelliğini 12 ay boyunca ücretsiz kullanabiliyor. Vodafone mağazaları ve Müşteri Hizmetleri’nde öncelikli hizmet alıyor; onlara özel indirimli cihaz portföyümüzdeki ürünlerden avantajlı yararlanabiliyor. On altı yaş ve altındaki çocukları ilk teknolojileriyle çalışırken aileleri de çocuklarını güvenle Vodafone’a emanet edebilsin diye tüm ihtiyaçlarını düşündüğümüz bir hat ve beraberinde özel teklifler geliştirdik. İlk Hattım olarak isimlendirdiğimiz bu tekliflerle hem çocukların hem ebeveynlerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya odaklandık. Vodafone’lu 16 yaş ve altı müşterilerimiz, sınırsız WhatsApp, 12 ay ücretsiz ebeveyn güvenlik uygulaması ve durma özelliğinden yararlanabiliyor. Müşterilerimize ihtiyaçlarına özel, bütçelerine katkıda bulunan, kendilerini avantajlı hissettirecek çeşitli faydalar sunuyoruz. Yeni sadakat platformumuz Vodafone Happy, 11 milyon aktif kullanıcısı ve 18 milyon müşteriye açtığı indirimlerle, şirketimizin bu zamana kadar en çok müşteriye ulaşan, sektörde en kapsayıcı dijital sadakat platformu. Herhangi bir faturalı müşterimiz Vodafone Happy çatısı altında sunduğumuz marka indirimlerinin tamamını kullandığında yıllık minimum 7 bin TL’lik kazanç sağlıyor. Bir yılda 2 milyona yakın kampanyanın bu platformda kullanılacağını tahmin ediyoruz. Bu da faturalı müşterilerimize toplam 320 milyon TL’yi aşkın fayda sunulması anlamına geliyor.