Galatasaray'da Osimhen haftası!
Galatasaray, haftalardır beklediği Victor Osimhen'e kavuşmak için geri sayıma geçti... Napoli ile aradaki ufak pürüzleri de gidermeye çalışan sarı-kırmızılıların, tarihi transferi bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.
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Galatasaray, yaz transfer döneminin en büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
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Sarı-kırmızılılar, Napoli’nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için artık geri sayıma geçti.
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Uzun süredir sürdürülen temaslarda sona gelinirken, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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Galatasaray yönetimi, Osimhen transferini yalnızca bir kadro güçlendirmesi olarak değil, aynı zamanda büyük bir şovun parçası olarak planlıyor.
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2 AĞUSTOS'TA 'HOŞ GELDİN' TÖRENİ...
Sarı kırmızılılar, 2 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak Lazio hazırlık maçında Osimhen için özel bir “hoş geldin töreni” organize etmeye hazırlanıyor.
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RAMS Park’ta yapılacak karşılaşma öncesinde ya da devre arasında yıldız oyuncunun taraftarla buluşturulması gündemde.
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Napoli ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelinirken, Galatasaraylı kurmaylar transferin Lazio maçına yetişmesi için tüm süreci hızlandırmış durumda.
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Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu'nun Osimhen transferine nokta koymak için hafta içinde İtalya'ya gitmesi planlanıyor.
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Napoli ve Galatasaray arasında banka garantileri, ödeme planı gibi konularda teknik detaylar masadaydı.
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Bu transferde artık tek eksik ıslak imzalar... Nijerya'da bulunan Victor Osimhen de İstanbul'a gelmek için artık gün sayıyor.
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Geçen sezonun yıldızı olan Osimhen'in gelişi taraftarları da büyük heyecana sürükledi.
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Eğer planlandığı gibi süreç tamamlanırsa, Galatasaray hem sportif hem de pazarlama açısından sezonun en flaş hamlesine imza atmış olacak.
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Osimhen'e özel formalar, özel ürünler ve maç bileti gelirleriyle birlikte önemli bir kasa girdisi planlanıyor.