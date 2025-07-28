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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Osimhen haftası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Osimhen haftası!

        Galatasaray, haftalardır beklediği Victor Osimhen'e kavuşmak için geri sayıma geçti... Napoli ile aradaki ufak pürüzleri de gidermeye çalışan sarı-kırmızılıların, tarihi transferi bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

        Giriş: 28.07.2025 - 10:13 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:19
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          Galatasaray, yaz transfer döneminin en büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

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          Sarı-kırmızılılar, Napoli’nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için artık geri sayıma geçti.

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          Uzun süredir sürdürülen temaslarda sona gelinirken, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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          Galatasaray yönetimi, Osimhen transferini yalnızca bir kadro güçlendirmesi olarak değil, aynı zamanda büyük bir şovun parçası olarak planlıyor.

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          2 AĞUSTOS'TA 'HOŞ GELDİN' TÖRENİ...

          Sarı kırmızılılar, 2 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak Lazio hazırlık maçında Osimhen için özel bir “hoş geldin töreni” organize etmeye hazırlanıyor.

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          RAMS Park’ta yapılacak karşılaşma öncesinde ya da devre arasında yıldız oyuncunun taraftarla buluşturulması gündemde.

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          Napoli ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelinirken, Galatasaraylı kurmaylar transferin Lazio maçına yetişmesi için tüm süreci hızlandırmış durumda.

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          Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu'nun Osimhen transferine nokta koymak için hafta içinde İtalya'ya gitmesi planlanıyor.

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          Napoli ve Galatasaray arasında banka garantileri, ödeme planı gibi konularda teknik detaylar masadaydı.

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          Bu transferde artık tek eksik ıslak imzalar... Nijerya'da bulunan Victor Osimhen de İstanbul'a gelmek için artık gün sayıyor.

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          Geçen sezonun yıldızı olan Osimhen'in gelişi taraftarları da büyük heyecana sürükledi.

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          Eğer planlandığı gibi süreç tamamlanırsa, Galatasaray hem sportif hem de pazarlama açısından sezonun en flaş hamlesine imza atmış olacak.

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          Osimhen'e özel formalar, özel ürünler ve maç bileti gelirleriyle birlikte önemli bir kasa girdisi planlanıyor.

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