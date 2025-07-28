Beşiktaş için flaş transfer iddiası: Artem Dovbyk
Ciro Immobile ile yollarını ayıran ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, hücum bölgesine bir takviye daha yapmak istiyor. İtalyan basını siyah-beyazlıların Roma forması giyen Artem Dovbyk'i listesine aldığını yazdı.
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Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Beşiktaş, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi.
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Takviyelerini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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BEŞİKTAŞ'TAN DOVBYK HAMLESİ!
Calcio Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Roma'da kariyerini sürdüren Artem Dovbyk'i listesine aldı.
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Ukraynalı golcünün transferine sıcak baktığı kaydedildi.
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BONSERVİS BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO
İtalyan kulübünün 28 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 35 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği haberin detaylarında yer aldı.
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Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 45 maça çıkan Dovbyk, 17 gol - 4 asistlik performans gösterdi ve 3 bin 195 dakika sahada kaldı.
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30.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
2024'te 30.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Dovbyk'in güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...
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