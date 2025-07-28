Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray, Paris Saint-Germain'in yıldız file bekçisi Gianluigi Donnarumma'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu transfer etmek için Fransız ekibiyle temasa geçti. Öte yandan Galatasaray, Donnarumma dışında Ederson'la da ilgileniyor.
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Yeni sezon öncesi kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray'da Gianluigi Donnarumma ateşi yandı.
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Sarı Kırmızılılar, PSG forması giyen İtalyan eldivenin şartlarını öğrenmek adına menajer Gardi aracılığıyla temas kurdu. Ancak ilk temasların ardından resmi görüşmeye geçilmedi.
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Donnarumma'nın hem Süper Lig tercihini ilk etapta düşünmemesi hem de yüksek maliyeti nedeniyle görüşmeler şimdilik ağırdan alınıyor.
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PSG'nin yıldız kalecisi için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken, oyuncunun yıllık maaş beklentisi ise 10 milyon Euro'nun üzerinde. Bu rakamlar, Galatasaray yönetiminin şimdilik geri adım atmasına neden oldu.
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Donnarumma ile PSG arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri tıkanmış durumda olsa da İtalyan yıldızın önceliği PSG'de kalmak.
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Diğer yandan teknik direktör Luis Enrique'yse kalede değişime gitmek istiyor. Porto’dan Diogo Costa ve Lille’in genç file bekçisi Lucas Chevalier, PSG'nin öncelikli hedefleri arasında.
Manchester United'ın yanı sıra İtalyan kulüpleri de Donnarumma'nın durumunu yakından takip ediyor.
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Galatasaray, Donnarumma dışında Ederson'la da halen ilgileniyor.
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Manchester City tecrübeli kaleci için 10 milyon Sterlinlik bonservis bedelinde geri adım atmıyor.
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Sarı-Kırmızılı kulüp ise bu bonservis bedelini aşağı çekme niyetinde.
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