Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Donnarumma harekatı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!

        Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray, Paris Saint-Germain'in yıldız file bekçisi Gianluigi Donnarumma'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu transfer etmek için Fransız ekibiyle temasa geçti. Öte yandan Galatasaray, Donnarumma dışında Ederson'la da ilgileniyor.

        Giriş: 28.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni sezon öncesi kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray'da Gianluigi Donnarumma ateşi yandı.

        • 2

          Sarı Kırmızılılar, PSG forması giyen İtalyan eldivenin şartlarını öğrenmek adına menajer Gardi aracılığıyla temas kurdu. Ancak ilk temasların ardından resmi görüşmeye geçilmedi.

        • 3

          Donnarumma'nın hem Süper Lig tercihini ilk etapta düşünmemesi hem de yüksek maliyeti nedeniyle görüşmeler şimdilik ağırdan alınıyor.

        • 4

          PSG'nin yıldız kalecisi için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken, oyuncunun yıllık maaş beklentisi ise 10 milyon Euro'nun üzerinde. Bu rakamlar, Galatasaray yönetiminin şimdilik geri adım atmasına neden oldu.

        • 5

          Donnarumma ile PSG arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri tıkanmış durumda olsa da İtalyan yıldızın önceliği PSG'de kalmak.

        • 6

          Diğer yandan teknik direktör Luis Enrique'yse kalede değişime gitmek istiyor. Porto’dan Diogo Costa ve Lille’in genç file bekçisi Lucas Chevalier, PSG'nin öncelikli hedefleri arasında.

          Manchester United'ın yanı sıra İtalyan kulüpleri de Donnarumma'nın durumunu yakından takip ediyor.

        • 7

          Galatasaray, Donnarumma dışında Ederson'la da halen ilgileniyor.

        • 8

          Manchester City tecrübeli kaleci için 10 milyon Sterlinlik bonservis bedelinde geri adım atmıyor.

        • 9

          Sarı-Kırmızılı kulüp ise bu bonservis bedelini aşağı çekme niyetinde.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        'Boş teneke'yi beğendi
        'Boş teneke'yi beğendi
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Habertürk Anasayfa