Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
2025'in ilk 6 ayında 1 milyon 414 bin 382 adet gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. 2022'den sonra en yüksek ilk 6 aylık satış performansına ulaşıldı. Bu dönemde satışların yüzde 51,1'ini konut dışı satış, yüzde 48,9'unu konut satışı oluşturdu.
2025'in ilk 6 ayının tapu satış verileri ortaya çıktı. Yılın ilk 6 ayında 1 milyon 414 bin 382 adet gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. 2022'den sonra en yüksek ilk 6 aylık satış performansına ulaşıldı.
Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satış sayısına ulaşılan bu dönemde satışların yüzde 51,1'ini konut dışı satış, yüzde 48,9'unu konut satışı oluşturdu.
Hem 6 ay toplamında hem de her ay ayrı incelendiğinde konut dışı satış (dükkan, arsa-tarla vb.), az farkla konut satışının önünde seyretti.
Konut satışı, 2024'ün son 3 ayında konut dışı satışı geçmeyi başarmıştı. 2025'in ilk ayından itibaren denge tekrar konut dışı satış lehine değişti.
6 aylık dönemde tapuda gerçekleştirilen satış işlemleri için 59 milyar 702 milyon 489 bin TL harç ödemesi yapıldı.