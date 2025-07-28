Tüm zamanların en yüksek 2. 6 aylık satışı - Emlak Haberleri

Tüm zamanların en yüksek 2. 6 aylık satışı - Emlak Haberleri

2025'in ilk 6 ayının tapu satış verileri ortaya çıktı. Yılın ilk 6 ayında 1 milyon 414 bin 382 adet gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. 2022'den sonra en yüksek ilk 6 aylık satış performansına ulaşıldı.

YIL SATIŞ SAYISI (İLK 6 AY) 2022 1523515 2025 1414382 2023 1358551 2017 1249597 2018 1234349 2024 1223047 2016 1219401 2015 1207312 2021 1186049 2014 1121152 2020 1091880 2013 1071575 2019 945701

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Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satış sayısına ulaşılan bu dönemde satışların yüzde 51,1'ini konut dışı satış, yüzde 48,9'unu konut satışı oluşturdu.

Hem 6 ay toplamında hem de her ay ayrı incelendiğinde konut dışı satış (dükkan, arsa-tarla vb.), az farkla konut satışının önünde seyretti.

Konut satışı, 2024'ün son 3 ayında konut dışı satışı geçmeyi başarmıştı. 2025'in ilk ayından itibaren denge tekrar konut dışı satış lehine değişti.

TOPLAM SATIŞ İÇERİSİNDEKİ PAYLAR TARİH KONUT % KONUT DIŞI % 2024 / 1 40.4 59.6 2024 / 2 43.1 56.9 2024 / 3 46.9 53.1 2024 / 4 45.2 54.8 2024 / 5 44.2 55.8 2024 / 6 48.3 51.7 2024 / 7 47.5 52.5 2024 / 8 48.0 52.0 2024 / 9 49.4 50.6 2024 / 10 52.2 47.8 2024 / 11 51.2 48.8 2024 / 12 53.8 46.2 2025 / 1 46.9 53.1 2025 / 2 48.5 51.5 2025 / 3 49.7 50.3 2025 / 4 49.8 50.2 2025 / 5 49.3 50.7 2025 / 6 49.4 50.6

6 aylık dönemde tapuda gerçekleştirilen satış işlemleri için 59 milyar 702 milyon 489 bin TL harç ödemesi yapıldı.