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        Haberler Ekonomi Emlak Tüm zamanların en yüksek 2. 6 aylık satışı - Emlak Haberleri

        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı

        2025'in ilk 6 ayında 1 milyon 414 bin 382 adet gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. 2022'den sonra en yüksek ilk 6 aylık satış performansına ulaşıldı. Bu dönemde satışların yüzde 51,1'ini konut dışı satış, yüzde 48,9'unu konut satışı oluşturdu.

        Giriş: 28.07.2025 - 12:27 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:27
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        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
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        2025'in ilk 6 ayının tapu satış verileri ortaya çıktı. Yılın ilk 6 ayında 1 milyon 414 bin 382 adet gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. 2022'den sonra en yüksek ilk 6 aylık satış performansına ulaşıldı.

        YIL SATIŞ SAYISI (İLK 6 AY)
        2022 1523515
        2025 1414382
        2023 1358551
        2017 1249597
        2018 1234349
        2024 1223047
        2016 1219401
        2015 1207312
        2021 1186049
        2014 1121152
        2020 1091880
        2013 1071575
        2019 945701

        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satış sayısına ulaşılan bu dönemde satışların yüzde 51,1'ini konut dışı satış, yüzde 48,9'unu konut satışı oluşturdu.

        Hem 6 ay toplamında hem de her ay ayrı incelendiğinde konut dışı satış (dükkan, arsa-tarla vb.), az farkla konut satışının önünde seyretti.

        Konut satışı, 2024'ün son 3 ayında konut dışı satışı geçmeyi başarmıştı. 2025'in ilk ayından itibaren denge tekrar konut dışı satış lehine değişti.

        TOPLAM SATIŞ İÇERİSİNDEKİ PAYLAR
        TARİH KONUT % KONUT DIŞI %
        2024 / 1 40.4 59.6
        2024 / 2 43.1 56.9
        2024 / 3 46.9 53.1
        2024 / 4 45.2 54.8
        2024 / 5 44.2 55.8
        2024 / 6 48.3 51.7
        2024 / 7 47.5 52.5
        2024 / 8 48.0 52.0
        2024 / 9 49.4 50.6
        2024 / 10 52.2 47.8
        2024 / 11 51.2 48.8
        2024 / 12 53.8 46.2
        2025 / 1 46.9 53.1
        2025 / 2 48.5 51.5
        2025 / 3 49.7 50.3
        2025 / 4 49.8 50.2
        2025 / 5 49.3 50.7
        2025 / 6 49.4 50.6

        6 aylık dönemde tapuda gerçekleştirilen satış işlemleri için 59 milyar 702 milyon 489 bin TL harç ödemesi yapıldı.

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