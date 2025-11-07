Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!

Real Madrid, genç yıldız Arda Güler'in ekim ayında gösterdiği performansla takımın "Ayın Oyuncusu" seçildiğini açıkladı. Milli futbolcu, form grafiğini yükselterek bu ödüle layık görüldü.

ARDA GÜLER: KENDİME GÜVENİYORUM

Real Madrid'in internet sitesine açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Taraftarlarımız her zaman yanımızda, bizi çok destekliyorlar ve onların bizimle olmasından dolayı çok mutluyuz. Umarım sezon sonunda tüm kupaları kazanırız. Kendime güveniyorum. Sezona tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir başlangıç yaptık. Teknik direktörümün bana güven vermesi benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, İspanya La Liga'da hafta sonu oynanacak Rayo Vallecano maçı içinse, "Zorlu bir maç bekliyoruz ama her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Kazanıp milli maç arasına üç puanla girmek istiyoruz." dedi. Milli yıldızımız bu sezon eflatun-beyazlılarda 15 maça çıkarken 3 gol - 6 asistlik performans sergiledi. 🏆 @10ArdaGuler

