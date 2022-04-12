UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oluyor. Real Madrid, İngiltere'de 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'yi konuk ediyor. Bayern Münih ise İspanya'da 1-0 yenildiği Villarreal'i ağırlıyor.
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REAL MADRID: Courtouis, Carvajal, Alaba, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema
CHELSEA: Mendy, James, Rüdiger, Silva, Alonso, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, Mount, Havertz, Werner
BAYERN MÜNIH: Neuer, Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez, Sane, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Müller, Lewandowski
VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Capoue, Parejo, Coquelin, Gerard Moreno, Lo Celso, Danjuma
BAYERN MÜNİH - VILLARREAL MAÇI İÇİN TIKLAYINIZ...
REAL MADRID - CHELSEA MAÇINA RAKAMLARLA BAKIŞ
- Eleme turunun ilk ayağında Chelsea'yi 3-1 mağlup eden Real Madrid, Avrupa kupalarında rakibiyle oynadığı altıncı maçında ilk galibiyetini aldı (2B 3M). Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibini bir eleme turunun iki ayağında da mağlup eden son takım Bayern Münih'ti (2019/20; son 16 turu).
- Chelsea, Avrupa kupalarında ilk kez Santiago Bernabeu'ya çıkmaya hazırlanıyor. Bu statta İngiliz takımlarını ağırladığı 12 maçın sadece üçünü kaybeden Real Madrid (6G 3B), bu karşılaşmalarda 2+ farkla mağlup olmadı.
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk ayağını dış sahada kazandığı son 10 eşleşmenin dokuzunda tur atlayan Real Madrid, sadece 2018/19 sezonunda Ajax'a elendi (2-1 deplasman, 1-4 iç saha).
Chelsea'nin çeyrek final rövanş mücadelesini uzatmalara taşıyabilmek için Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki en farklı deplasman galibiyetini tekrarlaması gerekiyor (üç kez iki farklı galibiyet aldı). İngiliz ekibi, eleme turlarında ikiden fazla gol attığı tek dış saha karşılaşmasını 2008/09'da Liverpool karşısında oynadı (3-1).
- Thomas Tuchel'in Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi çalıştırdığı 16 maçta yediği gollerin %40'ını atan isim Karim Benzema (4/10). Real Madrid karşısında ilk ayakta kalesinde üç gol gören Chelsea, şimdiden Tuchel döneminde çıktığı eleme turlarında (3) rakibine en fazla gol izni verdiği eşleşmeyi geçiriyor.
BAYERN MÜNİH - VILLARREAL MAÇINA RAKAMLARLA BAKIŞ
- Bayern Münih'in Avrupa kupalarında temsilcilerine en fazla kaybettiği ülke İspanya (20). Bayern, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında daha önce iki ayağını da kaybettiği iki eşleşmeyi de İspanyol takımlarına karşı oynadı (vs Real Madrid; 2013/14 yarı final & 2016/17 çeyrek final).
- Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarına daha önce sadece bir kez konuk olan Villarreal, tek ziyaretini yaptığı 2011/12 grup aşamasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.
- Bayern Münih, 2014/15'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk ayağını kaybettiği bir eleme turunu kazanmak istiyor (vs Porto; 1-3 deplasman, 6-1 iç saha). Alman ekibi, Porto ile karşılaştığı eşleşmeden bu yana ilk ayağını kaybettiği beş eleme turunda da turnuvaya veda etti ve bu mağlubiyetlerin dördü İspanyol rakipler karşısında geldi (Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid x2).
- 2020/21 Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde PSG'ye elenen Bayern Münih, üst üste iki sezonda turnuvaya bu aşamada veda etme tehlikesiyle karşı karşıya. Alman temsilcisi, turnuvada oynadığı daha önceki dokuz çeyrek final eşleşmesinin sadece birinde tur atlayamamıştı (2016/17 vs Real Madrid).
- Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez yarı finale kalmak istiyor. Eleme turlarında ilk ayağını kazandığı tek eşleşmeye 2016/17 sezonunda PSG'nin başında çıkan Emery, takımının turnuva tarihinde ilk karşılaşmayı 4+ farkla kazandıktan sonra elenen ilk ekip olmasını engelleyememişti (vs Barcelona).
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