UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oluyor. Real Madrid, İngiltere'de 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'yi konuk ediyor. Bayern Münih ise İspanya'da 1-0 yenildiği Villarreal'i ağırlıyor.

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REAL MADRID: Courtouis, Carvajal, Alaba, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

CHELSEA: Mendy, James, Rüdiger, Silva, Alonso, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, Mount, Havertz, Werner

BAYERN MÜNIH: Neuer, Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez, Sane, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Müller, Lewandowski

VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Capoue, Parejo, Coquelin, Gerard Moreno, Lo Celso, Danjuma

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BAYERN MÜNİH - VILLARREAL MAÇINA RAKAMLARLA BAKIŞ