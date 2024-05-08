Real Madrid - Bayern Münih | CANLI YAYIN
Real Madrid - Bayern Münih maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2'nin rövanşında karşı karşıya geliyor. Bu turu atlayan taraf, finalde Borussia Dortmund'un rakibi olacak
Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2'nin rövanşında karşı karşıya geliyor.
SAAT: 22.00
HAKEM: Szymon Marciniak
STAT: Santiago Bernabeu
YAYIN: EXXEN, TV 8,5
REAL MADRID: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior
BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui, Laimer, Pavlovic, Sane, Musiala, Gnabry, Kane
Bayern Münih ile oynadığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Real Madrid (6G 2B), rakibini konuk ettiği son yedi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı (6G 1B).
Real Madrid ile Bayern Münih'in bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı yedi yarı final eşleşmesinin dördünde turu geçen taraf Alman temsilcisi olurken; son iki eşleşmeden zaferle ayrılıp finale yükselen ekip İspanyol deviydi (2013/14 & 2017/18).
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir rakibine mağlup olmadan en fazla maça çıkan teknik direktör, bu turnuvada Bayern Münih ile oynadığı dokuz karşılaşmayı da kaybetmeyen Carlo Ancelotti (6G 3B).
Real Madrid ile oynadığı son 16 Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi maçında da gol yiyen Bayern Münih, turnuva tarihinde bir rakibine karşı yaşadığı en uzun seriyi sonlandırmak istiyor. Bayern'in Real'e karşı son gole kapaması Mayıs 2001'de oynadıkları yarı final eşleşmesinin ilk ayağında geldi.
Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla final gören teknik direktör olan Carlo Ancelotti (5), kariyerinde altıncı kez bunu başarmak istiyor. Thomas Tuchel ise turnuva tarihinde üç farklı takımla final oynayan ilk çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor (PSG & Chelsea).
İLK MAÇTA NELER OLDU?
Madrid ekibi, 24. dakikada Toni Kroos'un güzel ara pasını gole çeviren Vinicius Junior ile 1-0 öne geçti.
İkinci devreye hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada Leroy Sane ve 57. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı.
Real Madrid'de Vinicius Junior, 83. dakikada kazanılan penaltı atışında rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.