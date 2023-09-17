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        Haberler Spor Basketbol Diğer Real Madrid Basketbol Takımı üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı! - Basketbol Haberleri

        Real Madrid Basketbol Takımı üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı!

        İspanya basketbol Süper Kupasını finalde Unicaja Malaga'yı 88-81 yenen Real Madrid kazandı. Kupayı üst üste 6. kez müzesine götüren eflatun-beyazlılarda 19 sayı 5 asistle oynayan Facundo Campazzo, Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 23:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:02
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        Real Madrid'den üst üste 6. Süper Kupa!
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        İspanya basketbol Süper Kupasını finalde Unicaja Malaga'yı 88-81 yenen Real Madrid kazandı.

        Real Madrid basketbolda üst üste 6. kez İspanya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

        Murcia kentinde oynana final maçında 19 sayı 5 asist ile oynayan Real Madridli Facundo Campazzo, Süper Kupa'nın en iyi oyuncusu seçildi.

        Süper Kupayı 10 kez ile en çok kazanan takım olan Real Madrid'i 6 kez ile Barcelona izliyor.

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