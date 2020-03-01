İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı konuk ediyor. Tüm dünyanın heyecanla beklediği El Clasico, şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiriyor. La Liga'da Barcelona 55 puanla liderlik koltuğunda otururken ezeli rakibi Real Madrid 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.

REAL MADRID: 0 - BARCELONA: 0

(Maçta ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Bernabeu

SAAT: 23.00

YAYIN: Spor SMART

HAKEM: Mateu Lahoz

REAL MADRID: Courtouis, Caravajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Vinicius, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Arthur, De Jong, Vidal, Messi, Griezmann

TEKNİK DİREKTÖR: Quique Setien

REAL 2 HAFTADIR KAZANMAYA HASRET

Ev sahibi Real Madrid, ligde son 2 haftada 5 puan kaybetti. Eflatun-beyazlılar, Cleta Vigo ile sahasında 2-2 berabere kalırken Levante'ye ise deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Real, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ise sahasında Barcelona'nın eski hocası Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'ye 2-1 mağlup olarak turu ateşe attı.

BARCELONA DOLUDİZGİN

19 Ocak'ta Ernesto Valverde'nin yerine teknik direktörlüğe Quique Setien'i getiren Barcelona ise ligde yoluna doludizgin devam ediyor. Katalan ekibi, son 4 maçını kazanırken liderliği de Real Madrid'den devraldı. Barça, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ise hafta içi Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak evine avantajlı bir skorla döndü.

İLK YARIDAKİ MAÇ BERABERE

Real Madrid ile Barcelona arasında ligin ilk yarısında oynanan maç ise 0-0 sona erdi. Nou Camp'taki mücadele El Clasico'da uzun bir aradan sonra golsüz tamamlanan ilk mücadele olmuştu.