İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid'in beraberlik golü ise 85. dakikada diğer bir defans oyuncusu Alvaro Rodriguez'in kafasından geldi.

İspanya ligindeki Madrid derbisinde 172. kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki rekabette 41. beraberlik geldi.

Lider Barcelona, yarın deplasmanda Almeria'yı yenmesi halinde puanını 62'ye yükselterek en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 10'a çıkaracak.