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Real Madrid - Atletico Madrid: 1-1 (MAÇ SONUCU)

İspanya La Liga'nın 23. haftasındaki dev derbide Real Madrid ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. 64. dakikada Angel Correa'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Atletico 78'de Jose Gimenez'in golüyle öne geçerken, eflatun-beyazlılar bu gole 85'te Alvaro Rodriguez'le yanıt verdi.

Giriş: 25.02.2023 - 23:12 | Güncelleme: ABONE OL
Real Madrid - Atletico Madrid: 1-1 (MAÇ SONUCU)
AA

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 64. dakikasında Atletico Madrid'de Angel Correa, ikili mücadelede rakibine attığı dirsek sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atletico Madrid, 78. dakikada Antoine Griezmann'ın ortasında kafa vuruşuyla rakip ağları havalandıran Jose Maria Gimenez'in golüyle öne geçti: 0-1.

Real Madrid'in beraberlik golü ise 85. dakikada diğer bir defans oyuncusu Alvaro Rodriguez'in kafasından geldi.

İspanya ligindeki Madrid derbisinde 172. kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki rekabette 41. beraberlik geldi.

Derbilerde Real Madrid 91, Atletico Madrid de 40 maçı kazandı.

La Liga'da şampiyonluk yarışında yara alan Real Madrid 52 puanla 2. sırada bulunurken, Atletico Madrid 42 puanla 4'üncülükte yer alıyor.

Lider Barcelona, yarın deplasmanda Almeria'yı yenmesi halinde puanını 62'ye yükselterek en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 10'a çıkaracak.

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