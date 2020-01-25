25 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede, lider Anadolu Efes, ikinci sıradaki Real Madrid'in İspanya'da konuğu oldu.
Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Real Madrid, Campazzo'nun etkili oyunuyla maçta 14-5 öne geçti. Anadolu Efes, Larkin'in serbest satışlardan bulduğu sayılarla aradaki skor farkını kapattı ve mücadelenin ilk çeyreği 20-20 eşitlikle sonuçlandı.
Çekişmeli geçen mücadelenin ikinci periyotunda, Real Madrid, oyuna sonradan giren Mickey'in, Anadolu Efes ise Pleiss'in pota altından bulduğu sayılarla skor üretti. Larkin'in 3 sayı çizgisinin ardından bulduğu isabetli atışlarla Anadolu Efes, soyunma odasına 43-40 önde girdi.
İkinci yarıda iki takım da savunmasını sertleştirirken, aradaki skor farkını koruyan Ergin Ataman'ın öğrencileri, son çeyreğe 59-55 üstünlükle girdi.
Real Madrid, Llull ve Thompkins'in pota altından bulduğu sayılarla oyunun son bölümünde farkı bir sayıya kadar (73-72) indirmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Anadolu Efes, Larkin'in skora yeniden katkı sağlamasıyla sahadan 80-75 galip ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nde son 3 haftadır üst üste en değerli oyuncu (MVP) seçilen Larkin, bu karşılaşmada da 32 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performasıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Anadolu Efes, sezonun 18. galibiyetini alarak liderliğini korurken, Real Madrid ise 6. yenilgisini aldı.
Salon: Wizink Center
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan),Sreten Radovic (Hırvatistan),Gytis Vilius (Litvanya)
RealMadrid: Campazzo 10, Deck 6, Carroll 3, Tavares 6, Taylor (Fernandez 8, Llull 13, Thompkins 15, Mickey 8, Causer 4, Reyes 2, Laprovittola)
Anadolu Efes: Larkin 32, Beaubois 7, Singleton 7, Pleiss 13, Simon 2 (Doğuş Balbay 5, Sertaç Şanlı, Anderson 3, Moerman 5, Buğrahan Tuncer 3, Peters 3)
1. Periyot: 20-20
Devre: 40-43
3. Periyot: 55-59
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!