RB Leipzig - Başakşehir CANLI YAYIN - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İlk 11'ler ve kadrolar

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk oluyor. Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ediyor. Grubun diğer maçında ise Paris Saint Germain ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

RB LEIPZIG - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 22.00

HAKEM: Jesus Gil MAnzano

STAT: RB ARENA

YAYIN: beIN SPORTS 1

RB LEIPZIG: Gulasci, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen

TEKNİK DİREKTÖR: Julian Nagelsmann

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

BAŞAKŞEHİR'DE ÜÇ EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

LİGDE LİDERLER

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, 4 haftası geride kalan Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider durumda bulunuyor.

Leipzig, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Yenilgisiz yoluna devam eden Alman ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

LEIPZIG'DE ÜÇ EKSİK

Alman ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Leipzig'de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan Amadou Haidara da mücadelede forma giyemeyecek.

31. AVRUPA MÜCADELESİ

Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 31. karşılaşmasına çıkıyor. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 45 gole engel olamadı.

OKAN BURUK'LA 13. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 13. karşılaşmasına Leipzig karşısında çıkıyor.

Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.

Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybetti.

DEPLASMANDAKİ 16. RANDEVU

Turuncu-lacivertli ekip, Leipzig mücadelesi ile Avrupa kupalarında 16. kez deplasmanda ter döküyor.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 15 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 15 maçta 17 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.

ALMAN EKİPLERİNE KARŞI 5. MAÇ

İstanbul ekibi, Alman takımlarıyla 5. kez karşı karşıya geliyor.

Turuncu-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonlarda UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ve Borussia Mönchengladbach ile aynı gruplarda yer aldı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda eşleştiği Hoffenheim ile İstanbul'da 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 3-1 yenilmişti. Okan Buruk'un takımı, geçtiğimiz sezon ise Borussia Mönchengladbach ile İstanbul'da 1-1 berabere kalırken, Almanya'da güçlü rakibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

EN GOLCÜSÜ VISCA

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA'DAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı ve Danimarka ekibi Kopenhag'ın rakibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ VE TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 20-21 Ekim

Grup 2. maçları: 27-28 Ekim

Grup 3. maçları: 3-4 Kasım

Grup 4. maçları: 24-25 Kasım

Grup 5. maçları: 1-2 Aralık

Grup 6. maçları: 8-9 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 16-17 Şubat 2021 ve 23-24 Şubat 2021

Son 16 turu rövanş maçları: 9-10 Mart 2021 ve 16-17 Mart 2021

Çeyrek final ilk maçları: 6-7 Nisan 2021

Çeyrek final rövanş maçları: 13-14 Nisan 2021

Yarı final ilk maçları: 27-28 Nisan 2021

Yarı final rövanş maçları: 4-5 Mayıs 2021

Final maçı: 29 Mayıs 2021