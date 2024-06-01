Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Razvan Lucescu ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

KADRO YAPILANMASI VE TRANSFER...

Rumen hoca, babası Mircea Lucescu'nun da devreye girmesiyle teklife ilk etapta sıcak yaklaştı. Ancak Beşiktaş 2 milyon Euro'luk tazminatı ödemeye hazır olsa da kadro yapılanması ve transfer konusunda fikir ayrılıkları sonrası görüşmeler tıkandı.

YABANCI ARAYIŞI BİTMEDİ, YERLİDE 2 ADAY VAR...

Beşiktaş yönetiminin yabancı teknik adam konusunda arayışları sonlanmış değil. Son düzlükte yerli olarak ise öne çıkan 2 aday var: Nuri Şahin ve Sergen Yalçın...

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ŞAHİN VE YALÇIN KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARI...

Ancak hem Nuri Şahin hem de Sergen Yalçın ile ilgili Beşiktaş yönetiminde fikir ayrılıkları mevcut. İşte özetle yönetimdeki görüşler...