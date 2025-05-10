AKM'de Pazar Resitalleri

PİR SULTAN ABDAL DİNLETİSİ

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen Pir Sultan Abdal Dinletisi, AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Anadolu halk ozanlığı geleneğinin en güçlü temsilcilerinden Pir Sultan Abdal’ın deyişleri, bu anlamlı gecede usta yorumcular Emirhan Kartal, Nahide Saygun Akkal ve Çiğdem Elmas’ın sesinden yankılanacak.

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Pir Sultan Abdal Dinletisi-Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı; 12 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

ALAEDDİN YAVAŞÇA ANISINA ACEM MEVLEVİ AYİN-İ ŞERİFİ

Türk müziğinin büyük ustalarından Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, vefatının dördüncü yılında, bestesi kendisine ait olan Acem Makamı’ndaki Âyin-i Şerîf ile anılacak. Anma programı, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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Etkinlik, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından hazırlanırken, sanat yönetmenliği M. İhsan Özer tarafından, etkinlik yönetimi ise Bahri Güngördü tarafından üstlenildi. Mevlevî mukabelesi, Postnişîn Nezih Çetin eşliğinde icra edilecek.

Alaeddin Yavaşça Anısına Acem Mevlevi Ayin-İ Şerifi-İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu; 13 Mayıs saat 20.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda. TROYA Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Troya efsanesine hayat vererek sanat tarihinin bu ölümsüz eserine anayurdundan üç bin yıl sonra merhaba diyor. Hitit Kralı Tuthalia’dan, Akhileus’a, Büyük İskender’den Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’ten Bizans Kralı Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar çağlar aşan dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir Troya’nın yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 yıllık mistik bir düş sahnede yeniden hayat buluyor. Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 100’den fazla ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi, Troya gösterisi ile AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Troya-Anadolu Ateşi Dans Topluluğu; 13 Mayıs saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REKLAM TİMSAH ATEŞİ Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in üstlendiği “Timsah Ateşi”, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin, babalarıyla olan çalkantılı hikâyesini derin bir duygu yoğunluğuyla sahneye taşıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği bu etkileyici oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında gösterilen Timsah Ateşi’nde, kız kardeşlerin çatışmaları ve içsel yolculukları, izleyiciyi derinden etkileyen bir deneyim sunuyor. Aile bağlarının karmaşıklığını da gözler önüne seren “Timsah Ateşi”, 14 Mayıs’ta AKM’de tiyatroseverlerle buluşacak. Timsah Ateşi; 14 Mayıs saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. KUTSAL İstanbul Devlet Tiyatrosu, Morgan Llyon Malcolm’un yazdığı, Tuğrul Tülek’in yönettiği “Kutsal” ile seyirciyi derin bir iç yolculuğa davet ediyor. Melisa Kesmez’in çevirisiyle sahneye taşınan oyun, anneliğin kutsanmış imgelerinin ardındaki karmaşık ve bastırılmış duyguları cesurca ortaya koyuyor. Oyun; yeni anne olan Nina’nın, ilk kez bebeğinden uzak geçireceği bir gecede, kaygıları ve bastırdığı korkularla yüzleşmeye başlamasını anlatıyor. Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün etkileyici performanslarına sahne olan Kutsal, sadece anneliğe değil; kadınlara, çocuklara ve nesiller arası aktarılan rollere dair güçlü bir anlatı sunuyor.

Kutsal-İstanbul Devlet Tiyatrosu; 15 Mayıs saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ-19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KONSERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı onuruna özel bir konser düzenleniyor. 16 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserde, orkestrayı Murat Cem Orhan yönetecek. Genç solistlerin sahne alacağı bu anlamlı gecede; Ayben Sever ve Aygül Yeniev (flüt), Efe Şen (piyano), Nil İpek Şabi ve Yağmur Tuna (keman), Selin Akin (fagot) yeteneklerini izleyiciyle buluşturacak. Konser programında Mercadante, Rossini, Saint-Saëns, Chopin ve Demersseman gibi büyük bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler yer alıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri-19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri; 16 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. GİLGAMEŞ-16. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA VE BALE FESTİVALİ REKLAM İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Ahmet Adnan Saygun’un başyapıtı Gilgameş operasını sahneye taşıyor. Antik Mezopotamya mitolojisinin ölümsüz kahramanı Sümer Kralı Gılgamış’ın hikâyelerinden esinlenen eser; ölüm, dostluk, sevgi ve düşmanlık gibi evrensel temaları operanın güçlü diliyle seyirciyle buluşturuyor.

Bestesi ve librettosu Ahmet Adnan Saygun’a ait olan eser, ilk kez sahnelenerek dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Orkestra şefliğini Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı’nın üstlendiği operanın rejisörlüğünü Caner Akın, koro şefliğini ise Volkan Akkoç yapıyor. Gilgameş, binlerce yıllık bir destanın sahnede yeniden hayat bulduğu, tarihsel ve sanatsal açıdan özel bir opera deneyimi sunuyor. Gilgameş-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali; 17 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ-VİRTÜÖZ FLÜT Her Cumartesi sabahı, Atatürk Kültür Merkezi’nin etkileyici atmosferinde Türk Telekom Prime Kahve Konserleri sanatseverlere keyifli anlar sunuyor. Zengin müzik repertuvarı ve sıcak bir ortam eşliğinde gerçekleştirilen konserlerle, hafta sonlarına sanatla başlanması sağlanıyor. Bu özel konserde, flüt repertuvarının hem teknik açıdan zorlu hem de duygusal yönü güçlü eserleri dinleyicilerle buluşturulacak. Flüt sanatçısı Bülent Evcil’e, son dönemde besteleri ile öne çıkan piyanist Cem Esen eşlik edecek.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-Virtüöz Flüt; 17 Mayıs saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye’de. REKLAM NEVA KÂR VE SAZ SOLİSTLERİ KONSERİ İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu tarafından hazırlanan “Neva Kâr ve Saz Solistleri” konseri, 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda icra edilecek. Sanat yönetmenliğini Ferruh Yarkın’ın üstlendiği konser kapsamında, Neva makamına ait seçkin eserler, topluluğun değerli saz solistleri tarafından yorumlanacak. Neva Kâr ve Saz Solistleri-İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu; 17 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. BAHAR Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Mayıs ayı konserinde baharın tazeliğini ve zarafetini klasik Türk musikisinin zengin repertuvarıyla buluşturuyor. “Bahar” temalı bu özel konser, kadim makamlar Rast ve Segâh’tan seçilen eserlerle başlayacak. Konserin ilk solisti Atakan Akdaş, baharı anlatan neoklasik yorumlarıyla sahnede yer alırken; usta icracılar Murat Aydemir (tanbur) ve Volkan Ertem (viyolonsel), seçkin saz eserleriyle dinleyicilere enstrümantal bir yolculuk sunacak. Gecenin finalinde ise koro, Nihavend makamından eserlerle sahneye çıkacak.

Bu konser, aynı zamanda büyük bir veda niteliği taşıyor. Koroda 1979’dan bu yana tam 46 yıl boyunca görev yapan Şef Yardımcısı Mehmet Hulusi Yücebıyık, bu anlamlı geceyle birlikte emeklilik hayatına adım atıyor. Kendisinin yönettiği son konser olması dolayısıyla, bu gecede yalnızca baharın değil, bir ömrün emeği ve sanatı da alkışlanacak. Bahar-Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu; 18 Mayıs saat 11.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. AKM PAZAR RESİTALLERİ-ODA MÜZİĞİ KONSERİ AKM Pazar Resitalleri kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının sahne alacağı Oda Müziği Konseri, seçkin bir repertuvarla sanatseverlerle buluşuyor. Konserde; Orkun Uyar (klarnet), Begüm Sarısözen (piyano), Umutcan Topçu (viyolonsel), Zoumroud Alieva (piyano), Merve Başoğlu (flüt), Emir Kemancı (viyola) ve Güneş Hızlılar (arp), Gallon, Chausson, Saint-Saëns, Tchaikovsky, Dvořák ve Debussy gibi önemli bestecilerin eserlerinden oluşan zengin bir program sunulacak. Üç farklı oda müziği grubunun sahne alacağı bu özel konser, klasik müzik tutkunlarına huzurlu ve ilham dolu bir pazar yaşatmayı vadediyor.

AKM Pazar Resitalleri-Oda Müziği Konseri-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası; 18 Mayıs saat 15.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM AKM PAZAR RESİTALLERİ-CANAN ANDERSON’LA KEMANIN RENKLERİ Klasik müziği farklı müzik türleriyle harmanlayan Canan Anderson, "Keman’ın Renkleri/Colors of Violin" konserleri ile dünyanın pek çok şehrinde müzikseverler ile buluşuyor. Klasik müzik eğitimi almasına rağmen, Çigan müziğinden Caz müziğe, Club müzikten Türk Müziğine kadar birçok farklı türü kendi tarzı ile harmanlayan sanatçı, sahnesinde Vivaldi’den Bach’a, Vittorio Monti’den J.C. Lemay’a pek çok kompozitörün eserlerine yer veriyor. Neşet Ertaş, Musa Eroğlu gibi ülkemizin değerli üstatlarının eserlerini de icra eden, pek çok kez Sarah Brightman, Barry White, JethroTull-Ian Anderson, Claude Challe ile aynı sahneyi paylaşan Anderson; 25 Mayıs akşamı AKM Pazar Resitalleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak. AKM Pazar Resitalleri-Canan Anderson’la Kemanın Renkleri; 18 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. “SIR” RAŞİT ALTUN RESİM SERGİSİ

Genç, üretken ve uluslararası alanda tanınan sanatçı Raşit Altun’un son sergisi “SIR”, 14–31 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul AKM’de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Serginin ön gösterimi ise 13 Mayıs 2025 Salı günü saat 17.00’de AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek. Bir yılı aşkın sürede hazırlanarak, felsefi bir derinlik eşliğinde oluşturulan, sanatçının son sergisi olan “SIR”da yer alan elli resim ve dört heykel, alışılmışın dışında düzenlemelerle izleyicilere sunuluyor. “SIR” resimleri, “Immersive Projection Mapping” olarak adlandırılan projeksiyon tekniği ile görsel bir şölen sunuyor. Ek sayfalarında ressamın özel desenlerinin de yer aldığı 156 sayfalık büyük boy “Raşit Altun-SIR” kitabı da sergi süresince sanatseverlerle buluşacak. Sanatçının eserlerini tanıtan bu kitabın metinleri, Yazar Durmuş Akbulut tarafından kaleme alındı. Raşit Altun Resim Sergisi “Sır”; 13 Mayıs saat 17:00’de (ön gösterimi) ve 14 Mayıs-31 Mayıs tarihlerinde, her gün 10.00–19.00 saatleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon’da.